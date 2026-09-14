Unico firma acuerdo para la adquisición de Valida y avanza su entrada en Argentina

Unico , la red de verificación de identidad líder en América Latina, anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para la adquisición de Valida, plataforma argentina de verificación de identidad biométrica con presencia consolidada en el sector bancario del país. El cierre de la operación está sujeto a las condiciones de cierre habituales. Una vez concluida, la operación marcará la entrada de Unico en el mercado argentino, consolidando la estrategia de expansión de Unico en América Latina.

La adquisición acelera el liderazgo absoluto de Unico en verificación de identidad en América Latina, sumándose a sus operaciones a gran escala en Brasil y México, así como a clientes en otros países de la región. La elección de Valida responde a una lógica de hipercrecimiento: entrar a un mercado clave absorbiendo una infraestructura ya consolidada. Al contar Valida con el 50% de participación de mercado en el sector bancario argentino, Unico asegura una penetración inmediata y la capacidad de escalar rápidamente para atender a sus clientes regionales.

El momento es crítico para el sector de identidad digital. Según el Informe de Inteligencia sobre Fraude de Identidad, estudio publicado por Unico en asociación con la consultora Liminal, los fraudes sofisticados (que combinan deepfakes, inyección de video y manipulaciones físicas) ya representan el 23% de los ataques registrados globalmente, y el costo para ejecutar un fraude avanzado cayó más de cien veces en el último año, producto de la disponibilidad de herramientas de inteligencia artificial generativa por modelos de suscripción. Según el mismo estudio, las pérdidas por fraude en instituciones financieras van a crecer más del 120% hasta 2030, de aproximadamente USD 25.000 millones en 2025 a USD 55.300 millones al cierre de la década. En América Latina, los intentos de fraude sofisticado ya crecieron 1.000% durante 2025, lo que confirma que la región está en el centro de esta escalada.

"Este es un momento en que el fraude avanza a un ritmo acelerado en la región, y esta adquisición consolida nuestro liderazgo en Argentina como un paso natural de nuestra estrategia de expansión en América Latina. Reconocemos la solidez del sector financiero argentino y llegamos para construir junto a quienes ya conquistaron la confianza de bancos y empresas en el país, sumando escala y presencia local", afirmó Luis Felipe Monteiro, CEO Latam de Unico.

En el primer semestre de 2026, Unico registró un incremento del 41% en los ingresos globales consolidados respecto al mismo período del año anterior, y el volumen de transacciones en la plataforma creció un 68% en este período. Los ingresos internacionales subieron 56% en el semestre, con México como mercado destacado, donde el volumen de transacciones creció 200% en comparación con el segundo semestre de 2025.

Además de la adquisición, Unico también anuncia planes para establecer una oficina en Argentina, que funcionará como hub de talento técnico en la región.