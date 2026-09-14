México también está en el K-pop: conoce a los idols con raíces mexicanas

Los idols con raíces mexicanas están comenzando a abrirse paso en el K-pop, una industria en la que la presencia de artistas latinoamericanos todavía es limitada. Aunque son pocos los casos conocidos, sus historias reflejan una mezcla de culturas, idiomas y estilos musicales que aporta mayor diversidad a la escena coreana.

Entre los nombres que han llamado la atención se encuentran Samuel Kim, Elaya, KAI y Aisa. Algunos nacieron dentro de familias mexicanas y asiáticas, mientras que otros han encontrado en Corea del Sur una oportunidad para desarrollar su carrera musical.

Samuel Kim

Samuel Kim Arredondo, conocido en la música simplemente como Samuel, nació en Los Ángeles, California. Su padre, José Arredondo, era mexicano, mientras que su madre es surcoreana.

Desde muy joven comenzó a prepararse para entrar al mundo del K-pop. Cuando tenía 11 años se mudó a Corea del Sur y se convirtió en trainee de Pledis Entertainment.

Instagram: Samuel Kim

Durante esa etapa apareció en Seventeen TV, proyecto en el que participaron los jóvenes que se preparaban para formar parte de SEVENTEEN. Sin embargo, Samuel no debutó con la agrupación y después continuó su carrera por otro camino.

En 2026, el cantante mostró una faceta más cercana a sus orígenes con el lanzamiento de SAMUELito. Este EP combina su experiencia dentro del K-pop con letras en español, sonidos latinos y elementos de reguetón.

Incluso el nombre del material tiene un significado familiar, pues retoma el apodo con el que lo llamaba su familia mexicana. De esta manera, Samuel decidió incorporar sus raíces a su identidad artística.

Elaya

La diversidad cultural también está presente en Elaya, integrante del grupo RE:WIND. El artista tiene ascendencia mexicana por parte de su padre y japonesa por parte de su madre.

A lo largo de su carrera ha hablado sobre la influencia que ambas culturas tienen en su identidad. Actualmente forma parte de RE:WIND, agrupación de ALLELE Entertainment que debutó en 2025.

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Su incorporación a la industria representa uno de los pocos casos de artistas con herencia latinoamericana que forman parte de un grupo de K-pop.

KAI

Otro de los idols con raíces mexicanas es KAI, cuyo nombre de nacimiento es Kaito. El cantante nació en Kanagawa, Japón, y tiene nacionalidad japonesa-mexicana.

Antes de debutar participó en B:MY BOYZ, programa de supervivencia transmitido por SBS. Kaito terminó la competencia en el quinto lugar, resultado con el que consiguió formar parte de la alineación definitiva de YUHZ.

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De acuerdo con fuentes especializadas, su padre es mexicano y su madre japonesa. Además, su perfil oficial dentro del grupo señala que cuenta con ambas nacionalidades.

Finalmente, KAI debutó con YUHZ el 7 de mayo de 2026. Esta fecha lo convierte en uno de los artistas con ascendencia mexicana que más recientemente se han incorporado al K-pop.

Aisa

México también está representado por Aisa, cuyo nombre es Isabella Silva. La cantante nació en Nuevo León y comenzó su carrera como solista en 2025 con Every Piece of Me.

Más adelante, la artista apareció como integrante de IRION, una agrupación ficticia creada para el drama de MBC My Idol, My Debut. Aunque no se trata de un grupo real, su participación la vincula con una producción inspirada en la industria del K-pop.