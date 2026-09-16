¿Cuántas temporadas tendrá la serie de Carrie en Prime Video? El creador revela sus planes

La plataforma Prime Video prepara el estreno mundial de la nueva serie de Carrie, la esperada adaptación de la novela de Stephen King liderada por Mike Flanagan. El aclamado director de terror proyecta expandir la oscura historia de la protagonista a lo largo de múltiples entregas en el servicio de streaming. Los ejecutivos lanzarán todos los episodios de la primera parte el próximo 7 de octubre a nivel global.

Summer H. Howell dará vida a Carrie White. Foto: Prime Video

El plan maestro: una trilogía de terror

El director y guionista visualiza un futuro extenso para esta producción y planea desarrollar un total de tres temporadas. Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, el realizador detalló sus intenciones artísticas en una entrevista exclusiva para el portal Collider. El creativo estadounidense concibe la evolución del personaje principal como una estructura narrativa de tres grandes actos.

"En mi escenario ideal, creo que serían tres temporadas", explicó Mike Flanagan frente a la prensa especializada. "Considero que Carrie tiene un arco maravilloso de tres etapas. En realidad, es una trilogía", detalló el creador sobre su visión para adaptar la mítica obra literaria.

Prime Video presentó el tráiler oficial de su nueva serie Carrie. Captura de Pantalla tráiler Carrie Prime Video

La aceptación del público dictará el futuro de estas continuaciones en el competitivo mercado del entretenimiento digital. Los ejecutivos de Prime Video evaluarán los números de audiencia durante las primeras semanas de estreno para autorizar el presupuesto y el rodaje de las siguientes entregas.

Acoso escolar y poderes telequinéticos

La actriz Summer H. Howell encabeza el elenco de esta ficción ambientada en la época actual. La trama sigue los pasos de Carrie White, una joven obligada a vivir bajo el estricto confinamiento impuesto por Margaret, su dominante y religiosa madre. El aislamiento extremo define los primeros años de vida de la protagonista.

La muerte del padre de familia rompe el hermetismo del hogar y alerta a las autoridades correspondientes. Los servicios sociales intervienen en el caso y obligan a la madre a inscribir a su hija en una escuela pública del condado. Este cambio radical detona una serie de eventos trágicos para la comunidad estudiantil.

El creador de la serie de Carrie quiere hacer una trilogía. Foto: Prime Video

Los problemas inician desde el primer día de clases ante la total inexperiencia social de la nueva alumna. Los compañeros de instituto someten a la joven a un acoso constante y despliegan tácticas cada vez más crueles en los pasillos de la escuela. Las burlas diarias quiebran la estabilidad emocional de la adolescente de manera irreparable.

El intenso abuso escolar despierta los letales poderes telequinéticos que la estudiante mantiene ocultos. Las habilidades paranormales se manifiestan con furia descontrolada cada vez que la ira domina la mente de la joven marginada. La tensión escala hasta llegar a un punto de total no retorno para los estudiantes.

La infame fiesta del baile de graduación servirá como escenario principal para la venganza absoluta de la estudiante. Los agresores enfrentarán la ira contenida de la protagonista en una noche plagada de sangre, fuego y destrucción masiva. El próximo mes los espectadores presenciarán el sangriento inicio de esta prometedora adaptación.