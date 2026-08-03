¡Alerta de comeback! Todo sobre "THIS & THAT", el nuevo disco de Stray Kids

Stray Kids está de regreso con nuevo mini álbum titulado THIS & THAT; te contamos todo sobre las canciones, fecha de estreno y detalles del disco esperado por STAY en todo el mundo.

Si sentías que a tus listas de reproducción les faltaba esa dosis inconfundible de potencia, ritmos explosivos y letras que se quedan pegadas en la cabeza por días, el universo del K-pop tiene la respuesta perfecta.

La agrupación surcoreana Stray Kids está lista para remecer la industria global una vez más con el lanzamiento de su décimo mini álbum.

Con una trayectoria imparable marcada por récords en listas internacionales, estadios llenos alrededor del mundo y una identidad sonora inconfundible, el octeto bajo el sello JYP Entertainment vuelve a situarse en el centro de la conversación musical.

El anuncio de este material discográfico viene acompañado de una gira mundial donde México también es una parada en el mes de septiembre; con THIS & THAT, “los perdidos” (como también los llama STAY) regresan a esa dualidad que el grupo ha sabido dominar desde sus inicios.

"THIS & THAT", nuevo disco de Stray Kids Stray Kids

¿Cuándo sale THIS & THAT de Stray Kids?

La salida oficial del mini álbum THIS & THAT está programada para el 7 de agosto de 2026. A partir de ese momento, la producción estará disponible de manera simultánea en las principales plataformas de streaming como Apple Music, Spotify, YouTube Music y Amazon Music.

Como ocurre habitualmente con los lanzamientos de K-pop, el estreno digital coincide con la distribución de las ediciones físicas en tiendas de todo el mundo. Sin embargo, para los fanáticos residentes en Latinoamérica, las entregas físicas suelen comenzar a procesarse progresivamente durante las semanas posteriores al lanzamiento.

Las versiones de THIS & THAT de Stray Kids se dividen en:

Photobook version

Limited Truck Version

Digital

Vinil

Versión especial para la tienda Target

"THIS & THAT", nuevo disco de Stray Kids Stray Kids

¿Cuáles son las canciones que forman parte de THIS & THAT?

La nueva era de Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. viene acompañada de 8 canciones:

RUN IT (Pre-lanzamiento) This & That (Canción principal) After You FARMING I Do Way Out Back Then ( 그 날 ) This & That (Festival Version) [feat. Tele]

Si algo diferencia a Stray Kids de la gran mayoría de las agrupaciones de la industria musical surcoreana, es su estatus como grupo autosuficiente. La columna vertebral de su sonido reside en 3RACHA, el trío de producción integrado por el líder Bang Chan, el rapero principal Changbin y el talentoso compositor y rapero Han.

En THIS & THAT, el trío vuelve a firmar la autoría de las composiciones, garantizando que cada línea rapeada y cada melodía responda directamente a sus experiencias genuinas.

"THIS & THAT", nuevo disco de Stray Kids Stray Kids

¿Cuál es el concepto de THIS & THAT?

En THIS & THAT, Stray Kids plantea un juego visual y conceptual sobre las elecciones, las contradicciones y la diversidad de facetas que coexisten en una misma persona o grupo musical.

Sugiriendo que no hay por qué encasillarse en una sola etiqueta: puedes ser rudo y vulnerable al mismo tiempo; puedes entregar rap veloz e incisivo y al instante siguiente ejecutar baladas melódicas suaves.

Esta dualidad también se refleja en la estética visual del álbum, donde las fotografías conceptuales combinan elementos industriales y urbanos con escenarios naturales y estilismos sofisticados.

La paleta de colores transita entre tonos oscuros y metálicos frente a colores cálidos y retro, remarcando la idea de dos mundos que se complementan.