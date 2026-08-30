¡Emergencia en el mundo del K-pop! Hyunjin de Stray Kids casi paga 9 millones de pesos por un arete perdido en el escenario, pero la buena noticia es que sus compañeros del grupo salvaron el día.

El idol vivió un episodio de k-drama cuando en una presentación en vivo ante miles de fanáticos, de repente sintió que algo faltaba en su oreja: un accesorio de alta joyería de la marca Cartier había desaparecido en pleno escenario.

La pieza está valorada en la impresionante suma de 80 millones de wones surcoreanos (el equivalente a más de 9 millones de pesos mexicanos o alrededor de 60,000 dólares estadounidenses).

Perder una joya de ese calibre suponía no solo un trago amargo para el artista, sino también la responsabilidad financiera de pagar de su propio bolsillo semejante precio si el objeto no aparecía antes de que concluyera el evento.

Hyunjin de Stray Kids casi pierde aretes de 9 millones de pesos Instagram @hynjinnnn

Hyunjin de Stray Kids casi pierde un arete valorado en 9 millones de pesos

Durante su aparición en el programa de YouTube ZIP DAESUNG, conducido por Daesung (integrante del legendario grupo BIGBANG), los miembros de Stray Kids Lee Know, Han y Hyunjin recordaron algunos de los momentos más caóticos que han vivido a lo largo de sus giras y presentaciones.

Fue ahí donde Hyunjin decidió desenterrar la anécdota del festival SBS Gayo Daejeon, un evento donde los chicos protagonizaron una escena que en su momento desconcertó a los televidentes.

En las grabaciones de aquella emisión, se podía observar a varios integrantes de Stray Kids escudriñando minuciosamente el suelo del escenario mientras caminaban por la tarima. Lo que a simple vista parecía una interacción casual, era en realidad una búsqueda desesperada.

"Esa escena parecía una evacuación de artistas", comentó Hyunjin entre risas durante la entrevista, recordando cómo el estrés se apoderó del grupo cuando se percató de que la joya de Cartier no estaba en su oreja.

Y es que Stray Kids era la penúltima agrupación en presentarse antes de la gran clausura de la noche, lo que significaba que, en cuestión de minutos, otros artistas subirían al escenario, y aumentaba el riesgo de que la pieza fuera pisada, destruida o simplemente desapareciera entre el constante movimiento del personal de producción.

Hyunjin admitió que en ese momento llegó a dar por perdida la joya y a mentalizarse para asumir la deuda de 60 mil dólares, casi 9 millones de pesos mexicanos que costaban los aretes Cartier.

Hyunjin de Stray Kids casi pierde aretes de 9 millones de pesos Instagram @hynjinnnn

Felix al rescate de Hyunjin y su arete Cartier

Cuando la resignación comenzaba a apoderarse de Hyunjin, el trabajo en equipo de Stray Kids demostró por qué son una de las agrupaciones más unidas de la industria musical.

Mientras todos caminaban manteniendo la compostura frente a las cámaras, monitoreaban milímetro a milímetro el suelo iluminado.

Fue entonces cuando Felix divisó un resplandor brillante a varios metros de distancia. Sin dudarlo, corrió hacia el punto, se agachó rápidamente y recuperó el arete de la marca Cartier antes de que la producción comenzara a desmontar el equipo o entrara el siguiente grupo.

Nombrado embajador global de la casa joyera francesa en 2024, el integrante de Stray Kids se ha convertido en una de las figuras masculinas más relevantes en la promoción de piezas de alta gama dentro de la moda internacional.

Desde sus apariciones en alfombras rojas hasta sus atuendos cotidianos de estilo urbano, Hyunjin combina accesorios de lujo con una naturalidad que ha cautivado a los editores de moda de todo el mundo.

Hyunjin de Stray Kids casi pierde aretes de 9 millones de pesos Instagram @hynjinnnn

Hyunjin y su historial de objetos valiosos perdidos

Durante la misma conversación con Daesung, Hyunjin admitió que tiene una tendencia natural a perder pertenencias personales en su día a día. De acuerdo con el cantante, no es raro que objetos cotidianos simplemente "desaparezcan" de su vista sin que se dé cuenta.

Uno de los detalles que más sorprendió fue cuando reveló la cantidad de veces que ha tenido que tramitar documentos y tarjetas bancarias tras perder su cartera. Hyunjin calculó que ha tenido que solicitar la reexpedición de sus billeteras y plásticos alrededor de ocho veces a lo largo de los últimos años, un récord bastante alto para alguien con un ritmo de trabajo tan acelerado.