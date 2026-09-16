Precuela de Los Juegos del Hambre: qué revela de Haymitch el nuevo tráiler de Amanecer en la Cosecha

La historia de Haymitch Abernathy está a punto de llegar a la pantalla grande. Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha es la nueva precuela de la saga creada por Suzanne Collins y llevará al público varios años antes de los acontecimientos que protagonizaron Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

Este 16 de septiembre de 2026 se presentó un nuevo tráiler de la película, protagonizada por Joseph Zada, que muestra más detalles de los 50 Juegos del Hambre y, sobre todo, permite conocer una faceta de Haymitch que hasta ahora no se había visto en las películas. El avance deja entrever cómo era el joven del Distrito 12 antes de convertirse en el mentor que los seguidores de la franquicia conocieron años después.

¿De qué trata Amanecer en la Cosecha?

Nuevo tráiler de Amanecer en la Cosecha. Captura de tráiler de Amanecer en la Cosecha.

La película adapta la novela Sunrise on the Reaping, publicada por Suzanne Collins en 2025, y se desarrolla durante los 50 Juegos del Hambre, una edición especialmente brutal porque corresponde al Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

En esta ocasión, el Capitolio modifica las reglas y duplica el número de participantes. En lugar de los 24 tributos habituales, 48 jóvenes son enviados a la arena, cuatro por cada distrito.

La historia comienza cuando Haymitch tiene 16 años y es elegido como tributo del Distrito 12. Su vida cambia de un momento a otro y debe dejar atrás a las personas que quiere para enfrentarse a una competencia en la que sobrevivir será apenas el primer reto.

Uno de los principales atractivos de la película será conocer al Haymitch adolescente, mucho antes de que se convirtiera en el personaje interpretado por Woody Harrelson en la saga original.

El joven todavía conserva ilusiones, vínculos familiares y una personalidad muy diferente a la del hombre que años después aparecerá marcado por las consecuencias de los Juegos. Dentro de la arena, además, establece una alianza con Maysilee Donner, interpretada por Mckenna Grace.

La película también recupera a personajes que los seguidores de Los Juegos del Hambre reconocerán, aunque ahora serán presentados en una etapa mucho más temprana de sus vidas. Entre ellos están Plutarch Heavensbee, Effie Trinket, Caesar Flickerman, Wiress, Beetee y Mags.

¿Qué revela el nuevo tráiler sobre Haymitch?

Nuevo tráiler de Amanecer en la Cosecha. Captura de tráiler de Amanecer en la Cosecha.

El nuevo avance presentado muestra que los Juegos serán mucho más que una lucha por sobrevivir para Haymitch. Conforme avanza la competencia, el adolescente comienza a cuestionar las reglas y el espectáculo que el Capitolio ha construido alrededor de la muerte de los tributos.

Una de las escenas más llamativas lo muestra dejando claro que los participantes no son simples piezas para el entretenimiento del Capitolio. Esta postura comienza a convertirlo en una figura incómoda para quienes controlan los Juegos.

El tráiler también adelanta un enfrentamiento entre el joven Haymitch y Coriolanus Snow, interpretado en esta película por Ralph Fiennes. La relación entre ambos permite entender mejor el origen del conflicto que existe entre el futuro mentor de Katniss y el presidente de Panem.

Las imágenes muestran a Snow dejando claro que tiene el control de los Juegos, mientras Haymitch comienza a desafiar las reglas que le han impuesto. El avance también recupera la presencia de Plutarch Heavensbee, interpretado por Jesse Plemons, quien tendrá un papel importante dentro de la historia.

De esta manera, Amanecer en la Cosecha promete mostrar no solamente cómo Haymitch consiguió convertirse en el vencedor de los 50 Juegos del Hambre, sino también los acontecimientos que terminaron transformándolo en el personaje que los seguidores conocieron en la historia de Katniss.

¿Quién es quién en la precuela de Los Juegos del Hambre?

Nuevo tráiler de Amanecer en la Cosecha. Captura de tráiler de Amanecer en la Cosecha.

La nueva película de Los Juegos del Hambre reúne a varios personajes conocidos de la saga con nuevas figuras que acompañarán a Haymitch durante los 50 Juegos del Hambre. El elenco principal lo conforma:

Joseph Zada — Haymitch Abernathy : es el protagonista de la historia. Interpreta la versión adolescente del personaje que en las películas originales fue interpretado por Woody Harrelson. Haymitch es elegido como tributo del Distrito 12 para los 50 Juegos del Hambre.

: es el protagonista de la historia. Interpreta la versión adolescente del personaje que en las películas originales fue interpretado por Woody Harrelson. Haymitch es elegido como tributo del Distrito 12 para los 50 Juegos del Hambre. Mckenna Grace — Maysilee Donner : es otra de las tributos del Distrito 12 y establece una alianza con Haymitch dentro de la arena. Grace también interpreta a Merrilee Donner, la hermana gemela de Maysilee .

Ben Wang — Wyatt Callow : interpreta a otro tributo del Distrito 12. Wyatt destaca por sus conocimientos sobre las probabilidades y las apuestas relacionadas con los Juegos.

Molly McCann — Louella McCoy : es la cuarta tributo del Distrito 12. Su historia está vinculada con la familia McCoy y con los acontecimientos que rodean a Haymitch.

Whitney Peak — Lenore Dove Baird: interpreta a un personaje cercano a Haymitch fuera de la arena y que tiene una importancia especial en su historia personal.

¿Cuándo se estrena Amanecer en la Cosecha y dónde se podrá ver?

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha llegará a los cines en noviembre de 2026. La fecha de estreno internacional está programada para el 20 de noviembre, mientras que en México se contempla que llegue a las salas un día antes, el 19 de noviembre.

En territorio mexicano, la película podrá disfrutarse primero en cines, y ya aparece entre los próximos estrenos de cadenas como Cinemex. Los horarios y la disponibilidad de funciones se darán a conocer conforme se acerque la fecha de lanzamiento.

La nueva entrega de la franquicia también tendrá exhibiciones en formatos de gran pantalla, incluido IMAX, por lo que los seguidores podrán ver los 50 Juegos del Hambre en diferentes formatos durante su recorrido por las salas de cine.

Por ahora, no se ha confirmado una fecha para su llegada al streaming en México. Tampoco se ha anunciado oficialmente en qué plataforma estará disponible después de su paso por los cines, por lo que habrá que esperar a que Lionsgate revele los detalles de su distribución digital.