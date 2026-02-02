Grammy para los migrantes; Bad Bunny: ICE out!

Harry Styles apareció de sorpresa anoche en la arena Crypto.com para entregar la estatuilla como Álbum del año, la categoría madre de los Grammy, a Bad Bunny por Debí tirar más fotos.

“Puerto Rico créeme cuando te digo que somos más grandes. Y no existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, a la Academia y a los que han creído en mí. Gracias mami por parirme en Puerto Rico, te amo. Quiero dedicar el premio a toda la gente que tuvo que irse y dejar su tierra, su país, para seguir sus sueños y a las que han perdido a su ser querido y han tenido que seguir adelante. A todos los latinos y los de antes que merecieron estar aquí les dedico este premio”, agradeció con lágrimas en los ojos.

De esta forma, el Conejo Malo se perfila a tener uno de los shows de medio tiempo en el Súper Tazón más mediáticos de la historia, pues su discurso y el enojo de los republicanos lo tendrán en la mira. Cabe señalar que anoche, en el venue de la entrega, una presentadora de Fox News criticó las posturas de los artistas que criticaron al ICE y en redes sociales varios militantes se manifestaron de la misma manera.

La ceremonia empezó con Rosé, de Blackpink, y Bruno Mars cantando APT. y con Trevor Noah, el conductor de la velada desde la Arena, con bromas para Justin Bieber, Billie Eilish y Nicki Minaj… “quien está demasiado ocupada atendiendo asuntos importantes en la Casa Blanca”. Nadie olvida que la rapera dijo ser la fan número uno de Donald Trump, pese a ser trinitaria, por ende extranjera en EU, y parte de la comunidad negra.

Sabrina Carpenter siguió con su actuación en vivo como la piloto encargada de dirigir la noche a buen destino, haciendo de Manchild una experiencia placentera y sin turbulencias para los espectadores. Una paloma blanca cerró su linda actuación sin dejar dudas de que esta Polly Pocket es una reina del pop.

Después, Doechii le entregó a Kendrick Lamar su primer gramófono como Mejor álbum de rap por GNX. Y cuando todos pensaron que el heredero de Compton apoyaría a las minorías, aceptó que no es muy hábil en los discursos de aceptación para autoalabarse y prefirió agradecer a sus compañeros raperos.

En ese momento, Kendrick se convirtió en el rapero con más estatuillas con 26.

Mejor artista nuevo

Addison Rae abrió el espacio para que los nominados a Mejor artista nuevo se mostrarán, pero no imaginamos que las Katseye salieran con un showsazo con Gnarly, para desear que les dieran ya la categoría (y eso que hicieron una clean version para erradicar las groserías de la letra original). Pero esperen, aún faltaba la majestuosa ejecución de Leon Thomas con un R&B softy para los oídos de la audiencia. Alex Warren levantó a todos de sus asientos y Lola Young aportó paz a la tormenta, sobre todo después de ausentarse de la escena para tomar un descanso luego de su desmayo.

Sombr y The Marías fueron parte del segmento. Chappell Roan entregó el reconocimiento a Olivia Dean pese a que Thomas era el favorito. Como sea, ella se encargó de alzar el primero de los cuatro premios principales.

“Soy la nieta de un inmigrante, un producto de la valentía y todos ellos merecen ser celebrados. No somos nada los unos sin los otros, gracias”, comentó la británica con raíces guyanesas y jamaiquinas por parte de su madre.

“No somos salvajes”

La noche continuó con Justin Bieber cantando Yukon en unos pantaloncillos cortos que parecían pijama de abuelo, pero obvio de marca cara. Un show que permitió que Karol G y Marcelo Hernández entraran a escena para premiar a Bad Bunny como Mejor álbum de música urbana. El puertorriqueño subió a agradecer y dar el discurso de la noche:

“ICE out!”, gritó. Los aplausos se dejaron caer, después continuó con un mensaje efectivo. “No somos salvajes, ni animales, somos seres humanos. Quiero decirle a todos que sé que es difícil no odiar en estos tiempos y estaba pensando que a veces nos contaminamos de odio, pero eso les da más poder y lo único que es más poderoso que el odio es el amor. Tenemos que ser diferentes en nuestra lucha y hacerlo con amor. Nosotros no los odiamos, sino que amamos a nuestra gente y familias. No lo olvidemos”, cerró.

Jelly Roll se quedó con el reconocimiento como Mejor álbum de country contemporáneo y permitió que Lady Gaga invocara su Abracadabra para todos sus Little Monsters. Teyana Taylor y Nikki Glaser subieron al estrado para entregar el premio como Mejor álbum de pop vocal a… ¡wow! La Mother Monster por su gran regreso Mayhem.

Definitivamente su actuación fue un buen presentimiento para ella. Bruno Mars abrió la temporada del amor e introdujo a Charli XCX para que presentara la Mejor interpretación pop solista, que terminó en manos de su paisana Lola Young por Messy.

Trevor Noah insistió tanto para que Bad Bunny cantara un poquito y lo logró… pero fue apenas una embarradita de Debí tirar más fotos o la NFL lo demanda por incumplir contrato.

¡FUCK ICE!

La canción del año fue para Billie Eilish y su rola Wildflower.

“Nadie es ilegal en tierra robada. Y aun así es difícil saber qué hacer, siento que debemos seguir protestando, porque nuestras voces importan y al carajo con ICE”, gritó.

La semana que Alex Pretti fue asesinado por la policía, Billie Eilish hizo un llamado a todas las celebridades para ya usar sus voces para ejercer presión en contra de esta injusticia.

Que Tyler, the Creator se subiera de inmediato fue una manera sublime de continuar con la denuncia, pues el rapero sí ha usado sus redes sociales para mostrar su descontento y condenar las acciones inhumanas que acontecen en su país.

Wildflower aborda temas como culpa, celos y la complejidad de las relaciones románticas, logrando que su autora acumule 10 gramófonos en su carrera.

Pharrell Williams aceptó con orgullo el Grammy por Impacto Global Dr. Dre por su aportación a la cultura pop y a la música a través de su trabajo, incluso en la moda como director creativo de Louis Vuitton.

Jack, Kelly y Sharon Osbourne acabaron en un mar de lágrimas gracias al hermoso show que Post Malone encabezó vocalmente con War Pigs en honor al Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne, con ayuda de Chad Smith, Slash, Andrew Watt y Duff McKagan, esto como parte del segmento In Memoriam, que recordó a leyendas que perecieron el año pasado.

“El gobierno no nos dirige”

Harvey Mason Jr., director de la Academia de la Grabación, reforzó el mensaje de la música en tiempos tan complicados como los que vive Estados Unidos, nación dividida debido a las políticas del gobierno en turno. Recordó que el jazz cruza las barreras raciales, el rock defiende los derechos y hasta la clásica permite la permanencia.

Con estas palabras y sentimiento, el jefe presentó a Cher y Trevor Noah le entregó un gramófono a la Trayectoria a sus 80 años. Además, le entregó a Kendrick Lamar y SZA el Grammy como Grabación del año por Luther, el tercer sencillo de GNX.

Jack Antonoff, el productor, subió a acompañarlo en este momento, lo mismo que Kamasi Washington y más de sus colaboradores.

El rapero confesó que su rola es un tributo a Luther Vandross, pero que la familia le pidió que fuera una rola que representara el amor y “sin groserías”, comentó.

“No se dejen llevar por los momentos difíciles, todos estamos asustados, pero tenemos que seguir porque no estamos gobernados por el gobierno, sino lo hacemos con nuestro corazón”, exclamó SZA en su intervención.

El dato

· Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino y de habla hispana en ganar la categoría principal.

· Jelly Roll fue severamente criticado por dedicar su premio a Jesús; evitó hablar de política y el ICE, pues, en sus palabras, “sólo soy un maldito redneck”.

· Cher confundió a Kendrick Lamar con la leyenda Luther Vandross, fallecido en 2005.

¡Bienvenido al EGOT!; Steven Spielberg

El cineasta Steven Spielberg es la persona 22 en obtener este título gracias a su trabajo en Music by John Williams.

Más temprano, en la antesala del evento, donde se entregan la mayoría de las estatuillas, Bad Bunny triunfó en mejor interpretación de música global gracias a EoO, sencillo de su aclamado Debí tirar más fotos, Gaga conquistó el premio a mejor grabación dance/pop por su Abracadabra, y Lamar se alzó con tres estatuillas en las categorías de rap.

La crema y nata de la música desembarcó en Los Ángeles y comenzó a desfilar en la alfombra roja del teatro Crypto.com para atender la gala en la cual los colosos, favoritos para esta edición, buscan ganar por primera vez el gramófono al álbum del año.

Pese a que no estuvo presente, Spielberg logró convertirse en parte del grupo selecto del EGOT, los ganadores a un Emmy, Grammy, Oscar y Tony, gracias a que produjo el documental de Music By John Williams, nombrada Mejor película musical.

“Este reconocimiento es valioso porque valida lo que he sabido por más de 50 años: la influencia de John Williams en la cultura y la música no tiene límite”, comentó el director.

The Cure obtuvo dos estatuillas como Mejor música alternativa y Mejor actuación gracias a Songs of a Lost World; sin embargo, el grupo no asistió debido a que fueron al funeral de su compañero de banda Perry Bamonte.

En el terreno del rock, Turnstile también se llevó a Baltimore las candidaturas como Mejor álbum de rock y Mejor actuación metal por su reciente disco Never Enough.

Natalia Lafourcade sigue siendo una de las favoritas de la Academia, porque Cancionera le permitió obtener un nuevo gramófono como Mejor álbum de pop latino. Pero no asistió porque en diciembre dio a luz a su bebé.

Con información de AFP