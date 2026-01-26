WWE Royal Rumble 2026: Día, horario y dónde ver el la transmisión del evento

La temporada más emocionante del deporte de los costalazos y el entretenimiento deportivo llega este fin de semana. La WWE inicia oficialmente su vertiginoso trayecto hacia WrestleMania Vegas 2026 con la celebración del Royal Rumble 2026. En esta ocasión, el magno evento se traslada a las tierras de Arabia Saudita, específicamente al King Abdullah Financial District, prometiendo una velada que paralizará a los fanáticos globales.

Seth Rollins entrando al Royal Rumble. Foto: Cortesía de WWE

Este evento es la piedra angular de la ruta hacia el "Show de Shows", pues pone en juego la oportunidad más codiciada de la industria: un boleto directo al evento estelar de WrestleMania 42. Con las pulsaciones a tope, las superestrellas de la compañía se preparan para sobrevivir a la eliminación por encima de la tercera cuerda.

TODO SOBRE LAS LUCHAS DE ROYAL RUMBLE Y EL DESTINO DE LAS ESTRELLAS

El corazón del evento son las tradicionales batallas reales, donde 30 hombres y 30 mujeres medirán fuerzas en sus respectivas categorías. La mecánica es un clásico de la supervivencia: dos luchadores inician y, cada determinado tiempo, un nuevo competidor ingresa al cuadrilátero hasta completar los 30 oficiales. El objetivo es lanzar al oponente fuera del ring de modo que sus dos pies toquen el suelo de ringside.

En la rama varonil, la expectación es máxima con la presencia de íconos como Cody Rhodes, Roman Reigns, Gunther y el legendario Rey Mysterio. Por su parte, la división femenil contará con figuras de la talla de Rhea Ripley, Charlotte Flair, Iyo Sky y la sensación japonesa Giulia, todas buscando la gloria eterna.

UNA CARTELERA QUE PODRÍA MARCAR EL FIN DE UNA ERA

Más allá de las campales, la noche en Arabia Saudita presenta duelos de alto impacto emocional. El combate que se roba los reflectores es el mano a mano entre AJ Styles y Gunther. "El Fenomenal" ha puesto su carrera en juego, lo que significa que, si pierde ante el "General del Ring", se retirará de la lucha libre profesional. Tras haber retirado a John Cena, Gunther llega con la etiqueta de "mata leyendas".

AJ Styles sobre el esquinero. Foto: Cortesía de WWE

Asimismo, el Campeonato Indiscutible de WWE estará bajo fuego. Drew McIntyre, el actual monarca tras destronar a Cody Rhodes, defenderá su corona ante el carismático Sami Zayn, quien se ganó su oportunidad dorada en el Saturday Night's Main Event.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL EVENTO EN MÉXICO?

Para los aficionados en territorio mexicano, el WWE Royal Rumble 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 31 de enero de 2026. Debido a la diferencia horaria con el Medio Oriente, la transmisión en México comenzará a partir de las 13:00 horas (tiempo del centro).

Royal Rumble femenino en 2025. Foto: Cortesía de WWE

La señal exclusiva para disfrutar de cada combate, entrada sorpresa y eliminación estará disponible a través de la plataforma de streaming Netflix. Esta aplicación se ha convertido en el hogar oficial de los eventos premium en vivo de la empresa, permitiendo seguir la acción desde cualquier dispositivo.