Ozzy Osbourne recibe homenaje en los Grammy 2026; emocionó hasta las lágrimas a su familia

Ozzy Osbourne fue protagonista de uno de los momentos más impactantes de los Premios Grammy 2026. Aunque el evento reúne a las máximas figuras de la música actual, hay instantes que van más allá de los reconocimientos: también hay espacio para recordar a quienes dejaron una huella imborrable en la industria.

La Academia de la Grabación organizó una velada llena de emociones, y uno de los segmentos que más destacó fue el In Memoriam, que se realiza cada año para rendir homenaje a los artistas fallecidos.

Esta sección incluyó un sentido reconocimiento a Ozzy Osbourne, leyenda del metal, cuyo legado fue celebrado con una interpretación en vivo que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Rinden homenaje a Ozzy Osbourne en los Grammy 2026

La artista country Reba McEntire fue la encargada de comenzar este espacio con una interpretación llena de sentimiento. Mientras cantaba, en las pantallas se proyectaban las imágenes de músicos que partieron en el último año.

Justo después de su presentación, la figura de Ozzy Osbourne apareció en las pantallas del escenario, lo que provocó una reacción inmediata del público. La atención se centró entonces en el escenario, donde Post Malone y Slash hicieron su entrada para rendir un vibrante homenaje al ícono del heavy metal.

La canción elegida fue “War Pigs”, uno de los temas más conocidos del repertorio de Osbourne.

En esta presentación participaron también Andrew Watt, Chad Smith y Duff McKagan, quienes se sumaron a Post Malone y Slash para interpretar juntos uno de los clásicos más potentes de la historia del rock.

Durante la actuación, las cámaras captaron la emoción de Sharon y Kelly Osbourne, quienes asistieron al evento y presenciaron en vivo el tributo al músico británico.

La combinación de músicos de distintas generaciones y géneros mostró cómo Ozzy sigue siendo una figura relevante e influyente, incluso para las nuevas corrientes musicales.

Otros tributos destacados en la noche

La ceremonia de los Grammy también reservó momentos especiales para otros artistas importantes. La cantante Lauryn Hill participó con una actuación dedicada a dos grandes nombres de la música soul: D’Angelo y Roberta Flack.

