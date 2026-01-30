Hollywood despide a Catherine O’Hara: mamá de Kevin en "Mi Pobre Angelito", muere a los 71 años

La noticia de la muerte de Catherine O’Hara fue confirmada el viernes por su manager a la revista People, y rápidamente TMZ corroboró la información. La causa de su fallecimiento aún no ha sido revelada, dejando a sus millones de seguidores en un sentimiento de nostalgia.

O’Hara fue vista por última vez en septiembre de 2025, posando en la alfombra roja junto a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch. Nacida en Toronto, Canadá, la actriz se trasladó a Estados Unidos para desarrollar una carrera que se extendería por más de cinco décadas, dejando una huella imborrable en la comedia, el cine y la televisión.

De Toronto a Hollywood: una carrera de leyenda

La carrera de Catherine O’Hara comenzó en la serie de sketches Second City Television a mediados de los años 70, donde rápidamente se destacó por su talento para la comedia física y verbal. Su habilidad para transformar cada personaje en alguien memorable la catapultó a papeles más importantes en cine y televisión.

Entre sus reconocimientos destacan un Premio Primetime Emmy por su trabajo en televisión y nominaciones en importantes ceremonias como los Globos de Oro. Curiosamente, O’Hara se saltó la edición del 11 de enero de 2026 a pesar de haber recibido una nominación a Mejor Actuación de Reparto de una Actriz por la serie The Studio de Apple+. La razón de su ausencia aún se desconoce.

Catherine O’Hara

En cine, su talento quedó plasmado en películas como After Hours, Heartburn, Beetlejuice donde interpretó a la excéntrica Delia Deetz y, por supuesto, en la saga de Mi Pobre Angelito, donde su interpretación de Kate McCallister, la madre de Kevin, quedó grabada en la memoria de toda una generación.

Su último papel cinematográfico fue un documental sobre John Candy, estrenado el año pasado, en el que demostró que su carisma y dedicación al arte seguían intactos hasta el final de su carrera.

La madre de Kevin y otros papeles icónicos

Para millones de espectadores, Catherine O’Hara será siempre la mamá de Kevin McCallister, quien enfrenta sola la aventura de quedarse en casa mientras su hijo se defiende de ladrones en Mi Pobre Angelito (1990) y su secuela. Su actuación logró combinar ternura, humor y un toque de desesperación maternal que hizo que su personaje fuera entrañable.

Además, su rol como Delia Deetz en Beetlejuice y su participación en Schitt’s Creek consolidaron su reputación como una actriz versátil, capaz de moverse entre la comedia absurda y la actuación dramática.

Un legado imborrable

Catherine O’Hara deja tras de sí una carrera que abarca más de 50 años, con contribuciones en televisión, cine, teatro y comedia que seguirán inspirando a generaciones futuras. Su talento, versatilidad y carisma la convierten en una de las figuras más queridas de Hollywood.

Catherine O’Hara

AAAT*