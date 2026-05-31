De París a Hollywood: así celebran 100 años de Marilyn Monroe 

Al ser considerada un icono mundial, Marilyn será recordada en distinta latitudes en su cumpleaños 100. Ya sea a través de exposiciones, libros o muestras fílmicas, el recuerdo de la actriz se mantendrá vivo.

En las tres sedes de la Cineteca Nacional se exhibirá, como parte de Los Clásicos de la Cineteca, la cinta de 1959 Una Eva y dos Adanes, dirigida por Billy Wilder y que en su momento obtuvo el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario. Esta cinta, en la que Monroe protagonizó junto a Tony Curtis y Jack Lemmon estará en cartelera durante un mes.

El Museo de la Academia, ubicado en Los Ángeles, inaugurará la exhibición Marilyn Monroe: Hollywood Icon, misma que contará con distintos objetos, muchos de ellos mostrados al público por primera vez, entre los que destacan cartas de la finada actriz, documentos de producción de sus cintas, fotografías y vestidos usados por ella en películas como Una Eva y dos Adanes, así como el vestido rosa que mostró en Los caballeros las prefieren rubias.

Los maniquíes imitan la silueta de Monroe para lucir mejor sus atuendos. AFP

Además, el Museo de la Academia llevará a cabo un ciclo de las cintas de Monroe y mañana se proyectará Mientras la ciudad duerme, con la presencia de Jack Huston (nieto de John Huston, director del filme).

En Palm Springs, California, se realizará el Marilyn 100. World Record Attempt que consistirá en reunir a la mayor cantidad de personas vestidas como Marilyn con el objetivo de romper el récord anterior que fue de 254 personas. Esto se llevará a cabo cerca de la estatua Forever Marilyn.

En París, la Cinemathèque Française cuenta con una exposición titulada Marilyn Monroe: ¡100 años! que muestra vestuarios de sus películas, así como fotografías de la actriz junto a directores y actores de la época con los que trabajó.

Asimismo estará a la venta (en México se puede adquirir en línea) el libro Marilyn Monroe 100: The Official Centenary Book, que es el único libro oficial autorizado por Marilyn Monroe Estate. Se presentan aquí 275 fotografías tomadas por 17 fotógrafos que capturan la evolución de Norma Jeane a Marilyn Monroe. Entre los fotógrafos están Henri Cartier-Bresson, André de Dienes, Cecil Beaton y Richard Avedon.

En vivo y a color se conoce lo que el blanco y negro de la época no dejaba conocer de la artista. AFP

Se sabe que hay otros dos libros, no oficiales, que estarán circulando en el marco del centenario de la rubia platinada. The Marilyn Monroe Century presentará fotografías inéditas de Bruni Bernard, también conocido como Bruno of Hollywood, combinadas con diarios y escritos personales. El otro libro es Encounters with Marilyn Monroe, que reúne ensayos y reflexiones sobre la actriz.

En el Centro de Historias de Zaragoza, España, que funge como museo de arte moderno, se llevará a cabo una exposición que lleva por nombre Marilyn Monroe: De la cima a la última entrevista, una exposición fotográfica de la actriz de Mientras la ciudad duerme en donde se aprecian imágenes tanto de su vida cotidiana como sesiones de fotos que le hicieron para revistas.

Por su parte la Televisión Española tendrá un ciclo dedicado a sus películas más importantes y programará documentales relacionados a Monroe.