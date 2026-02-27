Ella es Stephanie Cayo, la actriz señalada como el nuevo amor de Alejandro Sanz

La gira latinoamericana de Alejandro Sanz no solo está arrasando en taquilla; también ha encendido los reflectores sobre su vida personal. En las últimas semanas, el cantante español ha sido vinculado sentimentalmente con la actriz peruana Stephanie Cayo, quien ha estado muy presente en varias de sus presentaciones.

¿Quién es la nueva novia de Alejandro Sanz?

Los rumores se intensificaron durante los conciertos que el intérprete de “Amiga mía” ofreció en Colombia y Ecuador a mediados de febrero. En particular, la presencia de Cayo el 14 de febrero —Día de San Valentín— en una zona privilegiada del recinto no pasó desapercibida.

Un abrazo en pleno escenario en Lima desató la euforia del público y los rumores. IG cosasperu

Testigos aseguraron que la actriz no solo convivió con el equipo del artista, sino que también se marchó del lugar junto a él. Días después, volvió a ser vista en otra fecha de la gira, reforzando la percepción de cercanía. Sin embargo, el momento que terminó por disparar las especulaciones ocurrió el 26 de febrero en Lima.

Durante el concierto con lleno total en el Estadio Nacional, Sanz se acercó a Cayo en el escenario y la envolvió en un abrazo que provocó gritos del público. La química entre ambos fue evidente y el gesto se viralizó rápidamente en redes sociales. Para muchos seguidores, fue casi una confirmación pública de que entre ellos existe algo más que amistad.

¿Desde cuando salen Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

Curiosamente, esta conexión no sería nueva. Versiones cercanas al entorno del artista señalan que la amistad entre ambos se remonta a años atrás, incluso antes de la relación que Sanz mantuvo con la actriz española Candela Márquez, quien apareció en su reciente documental de Movistar Plus+.

Aunque ninguno ha confirmado el vínculo, la química y los gestos han alimentado los rumores. IG cosasperu

En esa producción, el músico reflexionó sobre el amor y afirmó creer más en los “momentos” que en las “eternidades”, una frase que hoy muchos interpretan como eco de su presente sentimental. El cantante llegó a Lima varios días antes de sus conciertos, una anticipación que la prensa local vinculó con su cercanía a Cayo.

Cuando fue cuestionado directamente sobre ella, el músico respondió con una sonrisa y silencio, sin negar ni confirmar nada. Más tarde, publicó en redes un mensaje que muchos interpretaron como reflejo de su estado emocional:

Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira”. Palabras que, para sus seguidores, podrían tener un destinatario especial.

Alejandro Sanz ha evitado responder directamente sobre su relación con la actriz. IG unlunar / alejandrosanz

Mientras el romance permanece sin confirmar, el interés por Stephanie Cayo ha crecido entre el público latino.

¿Quién es Stephanie Cayo?

Nacida en Lima en 1988, la actriz comenzó su carrera desde niña en comerciales y telenovelas peruanas. A los 17 años decidió profesionalizarse estudiando actuación en Nueva York, además de formarse en danza. Con el tiempo construyó una trayectoria internacional que la llevó a proyectos televisivos y cinematográficos en varios países.

Stephanie Cayo es una reconocida actriz peruana que inició su carrera desde niña en comerciales y telenovelas IG unlunar

Su filmografía incluye títulos como Doña Bella y Tiempo final, además de su participación en la serie de Club de Cuervos, donde interpretó a Mary Luz. También ha incursionado en la música con el álbum Llegaré y el sencillo en inglés “Let Me Go”. El arte corre en su familia: es hermana de las actrices Fiorella y Bárbara Cayo, figuras conocidas en la televisión peruana.

En el plano personal, Stephanie ha tenido relaciones mediáticas. Estuvo casada con el empresario estadounidense Chad Campbell hasta 2021 y posteriormente mantuvo un vínculo intermitente con el actor español Maxi Iglesias. Antes de los rumores con Sanz, también fue relacionada con el actor mexicano Sebastián Zurita.

Hoy, ambos artistas se encuentran solteros, lo que ha contribuido a que las especulaciones cobren fuerza. Sea romance confirmado o no, lo cierto es que la complicidad entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ha capturado la imaginación del público. Ambos parecen irradiar esa energía que suele acompañar los inicios de una historia. Y mientras la gira continúa por Latinoamérica, la pregunta permanece en el aire: ¿amistad profunda o nuevo amor en la vida del cantante? Solo el tiempo —y quizá otra aparición juntos— lo dirá.