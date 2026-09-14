Spider-Man sigue rompiendo la taquilla mundial y va por el trono histórico en Estados Unidos

Han pasado siete semanas desde que Spider-Man: Brand New Day se estrenó en los cines y su éxito se mantiene, pero en cada día escribe una nueva página para la historia del cine y, ahora, en el pasado fin de semana quedó a un paso de convertirse en la película más taquillera de Estados Unidos y Canadá de todos los tiempos.

El récord lo tiene Star Wars: The Force Awakens desde 2016 quien logró en el mercado doméstico (Estados Unidos y Canadá) 936.6 millones de dólares. Hasta ahora, Spider-Man: Brand New Day lleva 935.2 millones de dólares gracias a los 8.4 millones de dólares del pasado fin de semana. Con esto solo está a 1.4 millones de dólares de su objetivo y nada podrá detenerlo.

Este hito comercial es consecuencia de un rendimiento impecable desde su estreno a finales de julio. La película debutó imponiendo marcas con un fin de semana de 360 millones de dólares, rebasando el récord histórico previo de Avengers: Endgame. Además, cruzó la barrera de los mil millones globales en tan solo seis días.

La cinta que busca redireccionar el Universo Marvel estuvo como la número uno durante seis semanas hasta el estreno en pasados días de Practical Magic 2. A pesar de ello se mantuvo como la segunda con más preferencia en taquilla.

Entre las películas más taquilleras de la historia

A nivel mundial, la nueva entrega de Spider-Man ya consolidó su lugar en el selecto grupo de las producciones más millonarias de todos los tiempos. Con un total global que asciende a 2,451.1 millones de dólares, la cinta se ubica en el tercer puesto histórico mundial, impulsada por un mercado internacional que representa aproximadamente el 62% de sus ingresos. Resta saber si podrá sobrepasar a Avengers: Endgame.

A continuación, la lista de las 10 películas con mayor recaudación global en la historia, basada en las cifras acumuladas: