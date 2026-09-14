Rafa Mercadante pide perdón a Manelyk por decir que "vende su cuerpo"; "no son sinceras", responde

Rafa Mercadante se disculpó con Manelyk González frente a sus compañeros de La Granja VIP después de que la producción del reality show compartiera un video en el que hizo comentarios sobre su cuerpo y aseguró que la influencer había “vendido su cuerpo para ser famosa”.

El conductor reconoció que sus palabras estuvieron fuera de lugar y explicó que habló desde la frustración, la ira y el enojo después de uno de sus enfrentamientos dentro del reality. Manelyk aceptó escuchar sus disculpas, aunque dejó claro que no cree que su arrepentimiento sea completamente sincero.

La controversia comenzó después de la primera Asamblea de La Granja VIP, donde Manelyk nominó a Mercadante y lo confrontó por la manera en que se había dirigido a ella.

La influencer le reprochó que en algún momento le hubiera dicho “morrita, déjate tocar”, expresión que consideró inapropiada debido a que, según explicó, no existía entre ambos la confianza suficiente para hablarle de esa manera.

Mercadante sostuvo entonces que su comentario no tenía una intención sexual y que con “déjate tocar” se refería a que Manelyk permitiera que los demás se acercaran a conocerla. La propia influencer aclaró posteriormente que tampoco buscaba señalarlo como acosador, sino reclamarle una falta de respeto.

¿Qué dijo Rafa Mercadante sobre Manelyk?

La situación escaló cuando las cámaras captaron una conversación entre Rafa Mercadante y Kevyn Bicolor Contreras después de la Asamblea.

Molesto por lo ocurrido, el conductor aseguró que Manelyk no era el tipo de mujer por el que tendría interés y realizó comentarios sobre las cirugías estéticas de la influencer.

“A mí lo que más me cag*n son las nalgas falsas”, expresó antes de afirmar que tenía una “mujerota” y cuestionar que pudiera estar buscando a “una influencer que se la ha pasado vendiendo su cuerpo para ser famosa”.

Las declaraciones rápidamente generaron polémica fuera del reality y también fueron analizadas dentro de los contenidos oficiales de La Granja VIP.

Rafa Mercadante Instagram: Rafa Mercadante

Cuando Manelyk pudo escuchar lo que su compañero había dicho, lo confrontó directamente.

“¿En qué te basas?, ¿tuviste algo conmigo?, ¿te vendí mi cuerpo?, ¿vendo mi cuerpo?”, cuestionó la influencer, quien señaló que la frase podía interpretarse como si se estuviera refiriendo a ella como una trabajadora sexual.

También defendió su derecho a haber tenido relaciones durante su paso por otros realities y cuestionó que su vida sexual pudiera utilizarse para desacreditarla.

Rafa Mercadante pide disculpas frente a todos en ‘La Granja VIP’

Después de la controversia, Rafa Mercadante decidió hablar durante un desayuno con los participantes y ofrecer una disculpa pública.

El conductor aseguró que lamentaba las palabras que había utilizado y explicó que la conversación exhibida había ocurrido durante un momento en el que se encontraba frustrado por lo sucedido dentro del programa.

“Sé que no se puede hablar así”, reconoció Mercadante.

Rafa señaló que cuando una persona habla desde la ira puede emitir juicios que no debería hacer y pidió disculpas directamente a Manelyk frente al resto de los integrantes.

“De corazón te pido mil disculpas”, expresó.

El presentador también admitió que “nadie es perfecto” y atribuyó sus comentarios al enojo que experimentó después de sentirse atacado.

Manelyk no cree que las disculpas de Rafa Mercadante sean sinceras

Manelyk escuchó el posicionamiento de su compañero, pero su respuesta dejó claro que la controversia está lejos de quedar completamente resuelta.

La influencer agradeció que Rafa se disculpara, aunque aseguró que no cree que sus palabras sean sinceras.

Para Mane, el momento en el que ocurrió la disculpa resulta importante, pues consideró que Mercadante pudo haberse arrepentido inmediatamente después de realizar los comentarios o durante la gala en la que ambos fueron confrontados con las imágenes.

“La verdad, no creo que sean sinceras tus disculpas”, respondió.

Manelyk señaló además que anteriormente había visto al conductor reírse y bromear después de que se exhibieran algunos de los conflictos que había protagonizado dentro del reality.

Por ello, planteó que el cambio de actitud podría estar relacionado con la presión de sus compañeros y con la manera en que el público está reaccionando a la controversia.