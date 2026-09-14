¡Se acabó el misterio! Así es la vida de Meghan y Harry tras su mudanza al Reino Unido

Después de seis años viviendo en California, el príncipe Harry y Meghan Markle parecen haber encontrado una nueva rutina familiar en el Reino Unido.

La pareja regresó al país junto a sus hijos, Archie y Lilibet, y aunque durante las primeras semanas mantuvieron un perfil discreto, Meghan finalmente decidió mostrar un vistazo de cómo transcurren sus días lejos de Estados Unidos.

Así es la nueva vida de Meghan y Harry en Reino Unido

La duquesa de Sussex sorprendió al publicar en Instagram una recopilación de videos caseros que, sin necesidad de demasiadas explicaciones, dejaron ver el ambiente que rodea a la familia desde su regreso.

Entre paseos por el campo, juegos bajo la lluvia y momentos junto a la chimenea, los Sussex dejaron ver la faceta más familiar de su regreso a Reino Unido. IG meghan

Entre caminatas por el campo, juegos infantiles, momentos frente a la chimenea y una jornada de pesca, las imágenes ofrecieron una versión mucho más cotidiana de la vida de los Sussex.

El video, acompañado por un emoji de la bandera británica y un corazón rojo, comienza con Meghan y Harry caminando tomados de la mano por un sendero rodeado de vegetación.

Meghan revela cómo viven Archie y Lilibet tras la mudanza

La publicación también permitió conocer algunos de los planes que comparten con sus hijos. En una de las escenas aparece Lilibet, de cinco años, paseando en bicicleta con rueditas mientras lleva una muñeca como pasajera.

Archie y Lilibet ya comenzaron una nueva etapa escolar en Reino Unido, mientras sus padres intentan mantener en privado los detalles de su nueva residencia. IG meghan

La pequeña luce un vestido blanco con lunares, botas para la lluvia y su característica cabellera rojiza recogida. Mientras tanto, Archie, de siete años, aparece corriendo por el camino junto a su hermana.

A lo lejos puede observarse una manada de ciervos, una imagen que refuerza la impresión de que los niños están disfrutando de un entorno mucho más cercano a la naturaleza.

Uno de los momentos más tiernos muestra a Harry junto a Archie y Lilibet dentro de un pequeño bote. Los tres parecen preparados para pasar el día pescando, mientras Meghan permanece en tierra grabando la escena junto a Pula, el labrador negro de la familia. Al final, la cámara se concentra en el agua y en la actividad de padre e hijos.

Meghan eligió Wake Me Up Before You Go-Go, el popular tema de Wham!, para acompañar buena parte de las escenas familiares. El resultado fue un pequeño álbum audiovisual de su nueva vida, alejado de los actos oficiales y de las grandes ceremonias que marcaron durante años su relación con la monarquía.

Meghan compartió imágenes inéditas de sus hijos disfrutando de actividades al aire libre, una escena que contrasta con el intenso interés mediático que rodea a la familia. IG meghan

¿Por qué regresaron Harry y Meghan a Reino Unido?

Aunque las imágenes muestran una vida aparentemente sencilla, el regreso de los Sussex al Reino Unido representa un cambio importante para la familia.

Aunque los Sussex volvieron al país después de seis años en California, su nueva vida está lejos de significar un regreso a la actividad oficial de la familia real. Instagram meghan

Tras abandonar sus funciones oficiales en 2020, Harry y Meghan establecieron su residencia principal en California y construyeron allí una vida alejada de las obligaciones de la Corona.

Ahora, sus hijos también han comenzado una nueva etapa. La pareja decidió regresar para permitir que sus hijos comiencen su etapa escolar en el sistema educativo británico, así como pasar más tiempo con su abuelo.

Archie y Lilibet fueron inscritos en una escuela británica, aunque la identidad del centro no se ha revelado públicamente. La decisión busca preservar su privacidad y permitir que los pequeños tengan una experiencia escolar lo más normal posible.

La familia se habría instalado en una residencia privada en la campiña inglesa, en la zona de los Cotswolds y fuera de las propiedades oficiales de la familia real. Esto significa que, pese a encontrarse nuevamente en Reino Unido, Harry y Meghan no han retomado sus antiguos papeles institucionales.

La mudanza de Harry y Meghan a Reino Unido comienza a revelar una nueva dinámica familiar. IG meghan

La pareja continúa siendo económicamente independiente y mantiene sus proyectos profesionales. Meghan sigue vinculada a su marca As Ever, mientras Harry dedica parte de su tiempo a sus organizaciones y causas benéficas.

Además, los Sussex conservarían propiedades en Estados Unidos y Portugal, por lo que su regreso al Reino Unido no necesariamente significa un abandono definitivo de su vida internacional.

Después de años marcados por controversias y exposición pública, los Sussex parecen estar apostando por una nueva etapa en la que la vida familiar ocupa el centro de la escena.