Camila Fernández cancela presentación en Las Vegas junto a Alejandro Fernández este 15 de septiembre

Camila Fernández canceló su presentación junto a Alejandro Fernández en Las Vegas este 15 de septiembre, debido a un trámite pendiente.

La noticia de la cancelación la dio a conocer el equipo de la cantante por medio de una historia en su cuenta oficial de Instagram.

La cantante tenía previsto presentarse junto a su padre en Las Vegas, como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia de México.

¿Por qué canceló Camila Fernández su presentación en Las Vegas?

Camila Fernández cancela presentación en Las Vegas. @camifdzoficial

De acuerdo con el comunicado publicado un día antes de la fecha programada para el show, Camila no podrá presentarse junto a Alejandro Fernández debido a un retraso en la entrega de su permiso laboral, documento necesario para trabajar en Estados Unidos.

Lamentamos informar que Camila Fernández no podrá presentarse como acto de apertura en el show de Alejandro Fernández en Las Vegas el día de mañana, 15 de septiembre, debido a un retraso inesperado en la entrega de su permiso laboral”, indica el mensaje.

El equipo de la hija de Alejandro Fernández agradeció el respaldo de sus seguidores y pidió comprensión ante la cancelación.

El mensaje concluye indicando que las redes oficiales de Camila Fernández se mantendrán actualizadas para informar cualquier novedad sobre sus próximas presentaciones en México.

Camila Fernández cancela presentación en Las Vegas. @camifdzoficial

Alejandro Fernández en Las Vegas el 15 de septiembre

La ausencia de Camila Fernández en el show junto a “El Potrillo” en Las Vegas modificó el programa anunciado, aunque el comunicado no informó si habrá cambios en la participación de su padre.

Por ahora todo parece indicar que el concierto de Alejandro Fernández sigue en pie y se realizará este martes 15 de septiembre a las 20:30 horas en la MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada.

Hasta el cierre de esta nota el cantante no ha dado a conocer cambios en el show ni se ha pronunciado sobre la cancelación de Camila Fernández como acto de Apertura.

La única actividad que ha registrado “El Potrillo” en sus redes sociales es una historia en la que mostró que ya se encuentra en Las Vegas.

¡Nos vemos mañana!”, escribió en referencia a su presentación programada para este 15 de septiembre.

Gira y álbum “Una Raya Más al Tigre”, de Camila Fernández

Camila Fernández cancela presentación en Las Vegas. @camifdzoficial

Camila Fernández atraviesa una nueva etapa en su carrera con “Una Raya Más al Tigre”, su más reciente álbum de mariachi, un proyecto con el que busca mantener viva la tradición de la música mexicana, pero llevándola a un lenguaje más cercano a las nuevas generaciones.

El disco, estrenado el 10 de septiembre de 2026, está integrado por nueve canciones y aborda temas como el amor, el desamor, el amor propio y la fortaleza emocional. Entre las canciones destacan “Suéltame”, “Instrucciones”, “No Manches”, “Buen Viaje”, “La De Rogar”, “Una Raya Más Al Tigre”, “Amarte Menos”, “Mírame Ahora” y “Ni Te Topo”.

Uno de los objetivos de Camila con este trabajo es demostrar que el mariachi puede seguir evolucionando sin perder su esencia. Por ello, el álbum incorpora historias y expresiones más coloquiales, con las que la cantante busca conectar especialmente con un público joven. La canción que da nombre al disco fue escrita por Martín Urieta y Memo Méndez Guiú; para Camila, la participación de Urieta tiene un significado especial, ya que el compositor también estuvo detrás de “Acá Entre Nos”, uno de los temas más representativos de su abuelo, Vicente Fernández.

El lanzamiento de “Una Raya Más al Tigre” también estará acompañado por una gira que comenzará en México antes de continuar por Estados Unidos. La primera presentación está programada para el 2 de octubre de 2026 en Guadalajara, ciudad natal de la cantante, donde se presentará en el Conjunto Santander.

Después, Camila llegará a Querétaro el 9 de octubre, con un concierto en el Foro Arpa, y posteriormente viajará a la Ciudad de México para presentarse el 10 de octubre en La Maraka. Esta última fecha representa uno de los primeros encuentros de la cantante con el público capitalino para presentar en vivo este nuevo concepto de mariachi.

La gira continuará en diciembre por distintas ciudades de Estados Unidos. Entre las fechas anunciadas se encuentran:

8 de diciembre de 2026: Skokie, Illinois — North Theatre at North Shore Center.

9 de diciembre de 2026: Cleveland, Ohio.

10 de diciembre de 2026: Iowa City, Iowa.

12 de diciembre de 2026: Santa Mónica, California.

13 de diciembre de 2026: Stanford, California.

17 de diciembre de 2026: Chico, California.

18 de diciembre de 2026: Modesto, California.

19 de diciembre de 2026: Davis, California.

De esta manera, Camila Fernández busca consolidar una identidad propia dentro de la música regional mexicana.