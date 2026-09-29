Coyote vs. Acme se estrena en digital: Precio, plataformas y llegada a México

La historia de la película Coyote vs. Acme es interesante. Por un lado estuvo a punto de no ver la luz luego de ser enlatada por Warner Bros., pero después, cuando fue comprada por Ketchup Entertainment algunos consideraban que no lograría su éxito comercial; una situación que se aclaró hace unos días cuando la cinta registró los 100 millones de dólares en ganancias a nivel global.

Ahora, la cinta híbrida de animación y live-action inspirada en los icónicos personajes de los 'Looney Tunes', espera seguir sumando éxitos luego de que este martes 29 de septiembre debutó formalmente en plataformas de video bajo demanda (VOD) para su compra y alquiler.

Protagonizada por Will Forte, Lana Condor y John Cena, la trama sigue la historia de Wile E. Coyote, quien contrata a un abogado con mala racha (Forte) para demandar a la corporación Acme por los constantes fallos de seguridad en sus productos defectuosos.

La película gira a la constante persecución de Wile E. Coyote sobre el Correcaminos y las consecuencias físicas del uso de los productos de Acme, quienes harán todo para silenciarlo.

Ketchup Entertainment la colocó en cines a finales de agosto y en Estados Unidos ha tenido un importante repunte luego de un inicio sin pena ni gloria. Actualmente alcanza casi los 60 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, su mayor éxito ha sido Latinoamérica y México donde la película se mantuvo varias semanas como la número uno del público.

Reproducir Si no has visto Coyote vs Acme, mira el tráiler.

¿Cuánto cuesta ver 'Coyote vs. Acme' en digital y dónde verla?

La cinta se encuentra disponible para su adquisición en formato digital a través de Prime Video y otras tiendas especializadas. Los usuarios pueden optar por la compra directa por un costo de 24.99 dólares o la renta digital por 19.99 dólares.

Para acceder a la película no se requiere una suscripción activa a Amazon Prime, únicamente basta con tener una cuenta gratuita en la plataforma. En el caso de la opción de renta, los espectadores disponen de 30 días para iniciar la reproducción y un lapso de 48 horas que le hayan dado “play”.

¿Cuándo llegará 'Coyote vs. Acme' en digital a México?

Se espera que la venta de la película en formato digital en México inicie en los próximos días en plataformas como Amazon Prime, Apple TV y Google Play.

En México, la compra de películas de estreno digital tiene un costo de 299 pesos mientras que las rentas cuestan 60 pesos.

¿Saldrá Coyote vs. Acme en Blu-ray y DVD?

Sí. Se ha confirmado que contará con una versión física en DVD, Blu-ray y formato 4K, cuya fecha oficial de salida al mercado se anunciará próximamente.