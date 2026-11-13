Yo soy Rocky: ¿Quién hace el doblaje en Latinoamérica y por qué se desató la polémica?

La película biográfica Yo soy Rocky generó controversia en el cine mexicano. La selección de voces para la versión en español latino desató un intenso debate en las redes sociales tras involucrar a un popular creador de contenido.

El proyecto cinematográfico retrata la dura lucha de Sylvester Stallone para cristalizar su obra maestra. Los fanáticos abarrotan las salas del país para atestiguar esta inspiradora historia sobre los orígenes del emblemático boxeador.

Anthony Ippolito da vida a Sylvester Stallone en Yo soy Rocky. Foto: Amazon MGM Studios

Bajo la dirección de Alan F. Velázquez, el estudio de grabación reunió a talentos clásicos y figuras digitales. Esta estrategia comercial encendió las alarmas entre los profesionales de la industria audiovisual en territorio nacional.

Las críticas apuntan directamente hacia los criterios de contratación actuales, tal como sucedió en el caso de Wildwood: El bosque salvaje. Las empresas distribuidoras buscan constantemente impacto mediático inmediato por encima de la formación dramática tradicional de los intérpretes de voz.

Reparto del doblaje latino de Yo soy Rocky

La versión en español incluye diversas sorpresas en sus créditos oficiales. El talento nacional aporta matices únicos a cada uno de los personajes principales que rodean al joven Sylvester Stallone.

Tomás Galván da voz al personaje de Sylvester Stallone. Foto de IG: Tomás Galván (Imitandup)

Sylvester Stallone / Rocky Balboa : Tomás Galván (Imitandup). El famoso imitador debuta como protagonista en la gran pantalla.

: (Imitandup). El famoso imitador debuta como protagonista en la gran pantalla. Sasha Czack : Jessica Ángeles . La experimentada actriz encarna a la primera esposa del actor.

Frank Stallone Sr. : Sergio Gutiérrez Coto . Presta su voz al padre del protagonista.

Irwin Winkler : Pepe Vilchis . Interpreta al productor clave del proyecto original.

Robert Chartoff : Óscar Flores . Da vida al socio productor de la cinta.

Sandy Maddox : Gerardo Reyero . Asume el rol definitivo en el corte final.

John G. Avildsen : Carlo Vázquez . Interpreta al director de la película histórica.

Talia Shire / Adrian Pennino : Denisse Aragón . Dobla a la icónica pareja de ficción.

Carl Weathers / Apollo Creed : Erick Selim . Participa como rival y amigo de Rocky.

La polémica desata la furia gremial

El veterano actor Víctor Hugo Aguilar arremetió públicamente contra el proyecto. El profesional calificó la actuación de Tomás Galván como una burla directa hacia el oficio del doblaje.

Las declaraciones del artista aparecieron masivamente en TikTok e Instagram. Aguilar argumentó que interpretar un papel dramático exige formación teatral rigurosa y rechazó la simple imitación de tonos.

El especialista denunció la invasión de creadores de contenido en los estudios. Las productoras prefieren sumar seguidores digitales antes de contratar a actores egresados de las escuelas especializadas.

El conflicto escaló rápidamente tras revelarse un antecedente laboral. El crítico admitió su molestia personal al no recibir una oportunidad de casting, situación que avivó el fuego de la confrontación gremial.

Las opiniones en internet muestran una marcada división ciudadana. Un sector defiende el trabajo tradicional, mientras otros usuarios respaldan la frescura del tiktoker en este nuevo reto interpretativo.