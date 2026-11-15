Roger Waters enfrenta una nueva separación tras cinco años de matrimonio

Luego de cinco años de matrimonio, el músico y compositor Roger Waters atraviesa una separación de su esposa, Kamilah Chavis, con quien compartió una historia de amor que comenzó en 2016.

Esta noticia fue dada a conocer por la revista People, que señala que el exintegrante de Pink Floyd ya habría iniciado los trámites de divorcio ante las autoridades de Nueva York.

Roger Waters solicita el divorcio de Kamilah Chavis

El músico se casó con Kamilah Chavis el 13 de octubre de 2021. Sin embargo, de acuerdo con la información publicada por el medio estadounidense, Waters habría solicitado el divorcio ante el Tribunal Supremo de Nueva York el martes 10 de noviembre.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre los motivos de la separación ni sobre cómo se llevará a cabo el proceso.

Historia de amor de Roger Waters y Kamilah Chavis

La relación entre Roger Waters y Kamilah Chavis también llamó la atención por la peculiar manera en que se conocieron. Su primer encuentro ocurrió en 2016, durante el Festival de Coachella.

En aquel momento, Chavis trabajaba como conductora y estaba encargada del transporte del músico. Lo que parecía ser un traslado más terminó convirtiéndose en el inicio de una historia de amor.

Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a acercarse y su relación se fortaleció hasta llegar al altar en octubre de 2021, cuando decidieron unir sus vidas en matrimonio.

¿Quiénes han sido las esposas de Roger Waters?

La vida sentimental de Roger Waters ha estado marcada por cinco matrimonios. A lo largo de los años, el músico ha compartido su vida con distintas parejas y ha formado una familia.

Estas son las mujeres con las que ha estado casado:

Judith Trim : fue su primera esposa. Se casaron en 1969 y su matrimonio terminó en 1975.

: fue su primera esposa. Se casaron en 1969 y su matrimonio terminó en 1975. Lady Carolyne Christie : contrajeron matrimonio en 1976 y se separaron en 1992. Son padres de Harry e India.

: contrajeron matrimonio en 1976 y se separaron en 1992. Son padres de Harry e India. Priscilla Phillips : fue su tercera esposa, con quien estuvo casado de 1993 a 2001. De esta relación nació su hijo Jack Fletcher.

: fue su tercera esposa, con quien estuvo casado de 1993 a 2001. De esta relación nació su hijo Jack Fletcher. Laurie Durning : fue su cuarta esposa. Se casaron en 2012 y su matrimonio terminó en 2015.

: fue su cuarta esposa. Se casaron en 2012 y su matrimonio terminó en 2015. Kamilah Chavis: se convirtió en su quinta esposa en octubre de 2021, pero ahora su relación estaría llegando a su fin con la solicitud de divorcio.

Roger Waters en la Arena VFG, en un concierto parte de su Us + Them Tour (2018). Foto: Cuartoscuro.com

Aunque Roger Waters no ha hecho declaraciones públicas sobre esta separación, la noticia ya ha generado interés entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier información sobre el proceso.