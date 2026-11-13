Comparativa de los doblajes de Wildwood revienta las redes; elogian la nueva versión

La polémica por el doblaje de Wildwood: El bosque salvaje continúa dando de qué hablar en México. Después de las críticas que recibió la primera versión en español latino, la película de LAIKA llegó a los cines con un segundo doblaje que ha despertado el entusiasmo de numerosos espectadores y reavivado el debate sobre la participación de celebridades en producciones animadas.

La nueva versión, disponible desde el pasado 12 de noviembre, incorpora a actores especializados en doblaje para sustituir a tres de las figuras que participaron en la primera grabación. El cambio no pasó desapercibido en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a comparar ambas interpretaciones y a expresar sus opiniones sobre las nuevas voces.

¿Por qué Wildwood tuvo que estrenar un segundo doblaje?

Doblajes de Wildwood. Tráiler oficial

La película llegó originalmente a los cines mexicanos el pasado 29 de octubre. Su primer doblaje latino contó con la participación de Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García, quienes prestaron sus voces a algunos de los personajes principales.

La elección generó numerosas críticas entre los espectadores, quienes cuestionaron que se recurriera a personalidades conocidas de internet y del entretenimiento en lugar de actores especializados en doblaje.

Entre los comentarios más frecuentes destacaron las observaciones sobre la naturalidad de las interpretaciones, la expresividad de los diálogos y la manera en que las voces encajaban con los personajes.

La inconformidad llegó incluso a Change.org, donde una petición para solicitar un nuevo doblaje superó las 14 mil firmas. Ante la reacción del público, Imagem Films México anunció que produciría una segunda versión en español latino.

Así cambia el reparto entre el primer y el segundo doblaje de Wildwood

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la sustitución de tres integrantes del elenco original. La nueva grabación incorpora voces con experiencia en producciones cinematográficas, series animadas y videojuegos.

Así quedaron los repartos:

Prue McKeel: en el primer doblaje fue interpretada por Macarena García, mientras que en la nueva versión la encargada es Danna Alcalá.

Alexandra Svik: Natalia Téllez prestó su voz para la primera grabación y ahora es Erica Edwards quien interpreta al personaje.

Brendan, el Rey Bandido: Javier Ibarreche participó en el doblaje original, pero fue sustituido por Erick Selim.

Curtis Mehlberg: Emilio Treviño conserva su papel en ambas versiones, por lo que su interpretación no sufrió cambios.

Espectadores elogian la nueva versión

Doblajes de Wildwood. Tráiler oficial

La llegada del segundo doblaje provocó que numerosos usuarios compartieran sus impresiones y compararan fragmentos de ambas versiones en redes sociales.

Uno de los principales argumentos a favor del nuevo reparto es la experiencia de sus integrantes en la actuación de voz. Para muchos espectadores, contar con actores especializados permite conseguir interpretaciones más naturales y una mejor conexión emocional con los personajes.

También se ha destacado la importancia de reconocer el trabajo de quienes llevan años desarrollándose profesionalmente en esta industria.

La gigantesca mejora del nuevo doblaje de WILDWOOD sin influencers”, se lee en uno de los comentarios.

Javier Ibarreche y otras figuras reaccionan a la polémica

El cambio de doblaje también provocó reacciones entre las personalidades involucradas en la controversia.

Javier Ibarreche reconoció que los espectadores tenían derecho a expresar su inconformidad con su interpretación. No obstante, defendió su decisión de aceptar el proyecto y explicó que también buscaba desarrollarse como actor de doblaje.

Su postura generó nuevas conversaciones sobre las oportunidades que tienen las figuras del entretenimiento para incorporarse a la industria y sobre las diferencias entre tener popularidad y contar con preparación especializada.

Por su parte, Alex Montiel, conocido como El Escorpión Dorado, cuestionó la sustitución del elenco original.

El creador de contenido consideró que realizar un segundo doblaje podía representar una falta de respeto hacia quienes ya habían trabajado en la primera versión. También puso en duda la rapidez con la que la distribuidora respondió a las críticas.

Por su parte, el actor y director de doblaje Lalo Garza también participó en la conversación, destacando la importancia de reconocer la preparación y experiencia de los profesionales del gremio.

Postura de Imagem Films México

La distribuidora anunció oficialmente la nueva grabación mediante un comunicado publicado el pasado 10 de noviembre.

En su mensaje explicó que la primera versión se había realizado siguiendo los estándares creativos y profesionales establecidos, por lo que el lanzamiento de una segunda alternativa no buscaba desacreditar el trabajo del elenco original.

La intención, según la empresa, era ofrecer al público mexicano otra opción para disfrutar de la película.

De esta manera, ambas versiones en español pueden coexistir durante su exhibición cinematográfica, permitiendo que cada espectador elija cuál prefiere escuchar.

¿Dónde se puede ver Wildwood con el nuevo doblaje?

Doblajes de Wildwood. Tráiler oficial

La nueva versión comenzó a estar disponible en México el pasado 12 de noviembre, de acuerdo con el anuncio de la distribuidora.

Cabe destacar que no se trata de una nueva película ni de una versión diferente de la historia. Es la misma producción de LAIKA, pero con una pista de audio alternativa y tres cambios principales en el reparto de voces.

La disponibilidad de cada doblaje depende de las funciones programadas por los cines, por lo que conviene revisar la cartelera antes de comprar los boletos.