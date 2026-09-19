Soy Leyenda 2 en riesgo: Will Smith y Michael B. Jordan sin guion definido

El desarrollo de Soy Leyenda 2 atraviesa una fase crítica que amenaza seriamente su producción. Los estudios anunciaron el proyecto a los medios hace más de cuatro años con Will Smith y Michael B. Jordan como protagonistas absolutos, pero la película carece aún de un guion definitivo para iniciar su rodaje en los foros.

El escritor Akiva Goldsman reveló en una entrevista exclusiva para Radio Times los problemas creativos del libreto. El guionista detalló su lucha constante contra múltiples bloqueos narrativos que frenan el avance de la esperada secuela de ciencia ficción y mantienen la preproducción estancada.

Will Smith protagonizó Soy Leyenda. Foto: Warner Bros

“Me topé con una serie de obstáculos que me niego a que me venzan. Esa es la verdad. Seguimos adelante. Lo intentamos. Hacemos todo lo posible para lograrlo”, declaró el creativo responsable de estructurar la nueva y ambiciosa historia postapocalípica.

Conflictos creativos y finales alternativos

Goldsman invirtió años de trabajo continuo en la confección minuciosa de este libreto cinematográfico. La industria del entretenimiento cuestiona la viabilidad del proyecto ante la ausencia de soluciones narrativas rápidas y efectivas para continuar la trama original sin afectar su legado mediático.

La producción tomó la decisión histórica de ignorar el desenlace proyectado en cines durante 2007. Los realizadores optaron por oficializar el final alternativo de la cinta para justificar argumentalmente el regreso a la vida del personaje interpretado por Will Smith y encajar las nuevas piezas.

Los rumores recientes de Hollywood apuntan a diferencias creativas profundas entre el equipo de producción. Los analistas de la industria sugieren que las estrellas Will Smith y Michael B. Jordan rechazaron categóricamente los primeros borradores entregados por el equipo de escritores principales.

Soy Leyenda es una película con varios giros de trama. Foto: Warner Bros

Ambos actores protegen celosamente sus intereses comerciales y exigen un texto sólido antes de comprometer sus tiempos. Las saturadas agendas de trabajo de los protagonistas complican la calendarización del rodaje y obligan a los estudios a postergar cualquier fecha tentativa de inicio de grabaciones.

La reescritura constante del argumento representa una inversión de recursos alarmante para las casas productoras involucradas. El equipo directivo mantiene la fe en la dupla protagónica, pero necesita justificar financieramente el alargamiento de una etapa de desarrollo tan problemática y costosa.

Una promesa para los defensores de los animales

El panorama general de la filmación luce muy incierto, pero la producción determinó una regla inquebrantable para el nuevo documento. El equipo creativo garantizó la protección simbólica de las mascotas y descartó rotundamente la muerte de cualquier perro en la futura secuela.

El impacto del primer filme dejó una lección imborrable en la mente del guionista principal. El sacrificio narrativo del pastor alemán generó reacciones negativas muy intensas entre la audiencia y provocó el abandono inmediato de las salas durante las proyecciones de prueba originales.

No habrá otro perro sacrificado en Soy Leyenda. Foto: Warner Bros

Goldsman recordó con asombro la ironía del comportamiento del público masivo ante las catástrofes ficticias. El escritor estadunidense señaló que los espectadores toleraron la destrucción de casi toda la humanidad en los primeros minutos, pero condenaron fervientemente el sufrimiento del animal en pantalla.

El próximo año marcará el vigésimo aniversario del estreno internacional de Soy Leyenda. Los directivos de Warner Bros consideraron esa fecha como un marco promocional ideal para lanzar la continuación en cines, pero los múltiples retrasos descartan esta posibilidad de forma definitiva.

El guionista de Soy Leyenda mantiene viva la esperanza. Foto: Warner Bros

Las estrellas principales confirmaron previamente su participación en otras superproducciones cinematográficas a corto y mediano plazo. La secuela depende exclusivamente de la entrega de un trabajo final que satisfaga las altísimas expectativas de los ejecutivos, los protagonistas y los fanáticos del género.

El futuro de esta franquicia requiere destrabar el proceso de escritura de manera urgente para evitar la cancelación. Los seguidores del cine fantástico exigen respuestas claras sobre el estado real de la cinta mientras el tiempo agota la paciencia de los inversionistas del estudio.