"Lo que pasa en Gaza es injustificable": Ed Sheeran habla tras polémica con Macklemore

Ed Sheeran finalmente habló de forma directa sobre Gaza. El cantante británico aprovechó el inicio de su concierto en Filadelfia para referirse a la situación que ha rodeado su gira durante los últimos días, marcada por la salida de Macklemore del Loop Tour y las críticas hacia su postura.

Lo que está ocurriendo en Gaza es catastrófico e injustificable y desproporcionado, dijo Sheeran frente al público del Lincoln Financial Field, en una intervención en la que también reconoció que había tenido que tomar decisiones difíciles.

He cometido errores y lo siento muchísimo, agregó visiblemente emocionado.

El comentario llega después de que el intérprete de "Shape of You" fuera cuestionado por la decisión de retirar a Macklemore de las fechas restantes de su gira por Estados Unidos. El rapero había expresado su apoyo a Palestina durante sus presentaciones en Nueva Jersey y llegó a gritar "Free Palestine" frente al público.

¿Qué pasó con Macklemore?

Macklemore estaba contemplado como uno de los actos de apertura de varias fechas del Loop Tour. Sin embargo, después de sus presentaciones del 4 y 5 de septiembre en el MetLife Stadium, algunos de los recintos que recibirían la gira comunicaron que no permitirían sus actuaciones.

El promotor Messina Touring Group explicó que, ante esa situación, Macklemore no continuaría en las fechas restantes. Sheeran posteriormente aseguró que la decisión había sido del promotor y no directamente suya.

El rapero, por su parte, cuestionó la postura de Sheeran y dijo que ambos habían tenido conversaciones difíciles después de lo ocurrido. Macklemore también sostuvo que no se arrepentía de haber utilizado el escenario para hablar sobre Palestina.

Ed Sheeran Instagram @teddysphotos

La controversia creció todavía más cuando otros artistas decidieron abandonar la gira en solidaridad con Macklemore. Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y la banda Beoga se retiraron de distintas presentaciones programadas.

Protestas afuera del concierto

La presentación de Sheeran en Filadelfia fue también escenario de protestas. Manifestantes propalestinos se reunieron cerca del estadio con banderas y consignas como "Free Palestine", mientras la policía vigilaba la concentración.

La presión sobre Sheeran ya había aumentado durante la semana. Antes del concierto, el cantante había explicado que durante su carrera había intentado mantenerse alejado de los comentarios políticos porque quería que sus presentaciones fueran espacios de unión y no de división. También afirmó que tenía opiniones personales sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Pero en Filadelfia cambió el tono.

Macklemore quedó fuera de las próximas fechas de la gira de Ed Sheeran en Estados Unidos. IG macklemor

Sheeran dijo que lo ocurrido se había convertido para él en una cuestión humanitaria que ya no podía esconder. También mencionó el sufrimiento de los civiles y niños y señaló que la situación en Cisjordania tampoco podía ignorarse.

El cantante dejó claro, además, que no pretende presentarse como experto en el conflicto. Explicó que está hablando con personas de distintas posturas, escuchando y aprendiendo, mientras busca una manera de contribuir para ayudar a quienes han sido afectados.

Así, el concierto que marcaba su regreso a los escenarios estadounidenses después de la salida de Macklemore terminó convirtiéndose también en el momento en que Ed Sheeran decidió hablar públicamente sobre Gaza.

Su postura no puso fin a la polémica, pero sí marcó un cambio respecto a los días anteriores, cuando había defendido que sus conciertos no fueran utilizados como foros políticos.

Con información de AFP.