Tráiler de Knightquest: Revelan el avance de la nueva película animada de Batman

Las productoras Warner Bros. Pictures Animation y DC Studios liberaron el primer avance oficial de Knightquest, la secuela directa del aclamado largometraje animado Batman: Knightfall. Los estudios aprovecharon el marco de las celebraciones internacionales por el Batman Day para proyectar este material audiovisual inédito ante los seguidores del personaje.

Esta segunda entrega audiovisual adapta el arco central de la icónica historia impresa distribuida en los puestos de cómics entre 1993 y 1994. La cinta continúa directamente los eventos catastróficos planteados en la primera parte, un proyecto que debutó en las plataformas de venta digital el pasado 25 de agosto.

Batman encarando a Bane en Knightfall. Foto: DC Studios

El filme anterior consolidó un rotundo éxito comercial y dominó la conversación de la prensa especializada al registrar un 92% de aprobación en Rotten Tomatoes. Los realizadores mantienen el estándar narrativo para explorar a fondo las terribles consecuencias de la derrota física más humillante del vigilante nocturno.

El violento ascenso de Jean-Paul Valley

El nuevo adelanto muestra a un Bruce Wayne completamente incapacitado tras el brutal enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra el imponente antagonista Bane. El villano rompió la espalda del héroe y provocó una parálisis permanente de la cintura para abajo, sacando al protagonista del tablero de juego.

La ausencia forzada del murciélago sume a la urbe en un estado de extrema vulnerabilidad ante el avance de las organizaciones criminales. El retirado filántropo toma la radical decisión de nombrar a un sucesor inmediato para portar la capa y restaurar el orden perdido en las calles de Gotham City.

Jean-Paul Valley se transformará en Batman Azrael. Foto: DC Studios / Warner Bros

El personaje de Jean-Paul Valley, mundialmente reconocido por los lectores de historietas como Azrael, asume el gigantesco peso del manto protector. El nuevo portador del traje implementa tácticas de combate considerablemente más sanguinarias y despiadadas que su mentor para desmantelar la estructura criminal orquestada por el villano sudamericano.

Elenco de voces estelar y fechas de estreno

El director de casting confirma el regreso del actor Anson Mount para dar vida al fracturado millonario, mientras Michael Mando retoma su rol como la mente maestra criminal. El histrión Pablo Schreiber debuta dentro de la franquicia para prestar su voz a la inestable y radical versión del nuevo encapotado.

La alineación principal suma a la estrella juvenil Jack Griffo en los zapatos del compañero táctico Tim Drake, alias Robin. El experimentado actor Bruce Boxleitner da instrucciones como el emblemático comisario Gordon, y Simon Templeman asiste remotamente la misión a través del fiel mayordomo Alfred Pennyworth.

La actriz Toks Olagundoye completa el reparto principal interpretando a la doctora Shondra Kinsolving, figura médica indispensable en el lento proceso de rehabilitación del héroe caído. El estudio unió a nombres de peso en la industria de la actuación vocal para garantizar el impacto dramático de esta oscura adaptación.

Los ejecutivos de la compañía reservan la fecha exacta para el lanzamiento global de la película a través del formato doméstico. El promocional finaliza el metraje con la palabra "Próximamente", pero los especialistas del mercado del entretenimiento prevén la distribución formal de la cinta antes de finalizar este año.

El universo animado de DC expandirá este conflicto narrativo un poco más adelante con el cierre definitivo de esta trilogía. Los productores confirmaron el estado de desarrollo de la tercera y última película de la saga, titulada KnightsEnd, la cual programó su estreno oficial para los primeros meses de 2027.