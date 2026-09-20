VIDEO: La Guzmán suspende concierto por percance en escenario: “Se me zafó la cadera”

La cantante Alejandra Guzmán tuvo que dar por concluido su concierto en Veracruz debido a un percance en el escenario. Cuando interpretaba uno de sus éxitos, la famosa integrante de la dinastía Pinal detuvo por un momento la canción y expresó: “Se me zafó la cadera, no sé qué hacer. Creo que necesito un doctor.” La situación le impidió continuar con su presentación ante sus fanáticos.

Ante la mirada atónita y la preocupación de los asistentes al World Trade Center Veracruz, Alejandra Guzmán tuvo que finalizar el concierto y ser trasladada a un hospital de la localidad para recibir atención médica.

El incidente ocurrió cuando la cantante apenas había comenzado su presentación como parte de su gira “Los que nos quedamos”. Alejandra se encontraba sobre el escenario cuando un movimiento brusco en una de sus coreografías provocó el incidente. Momentos después, manifestó ante el público “Se me zafó la cadera” por lo que se solicitó una ambulancia. Personal de emergencia ingresó al recinto y fue trasladada al nosocomio. Sus bailarines fueron los primeros en auxiliarla y permanecieron junto a ella mientras esperaba la llegada del personal médico.

Alejandra Guzmán informa que se encuentra bien

Un par de horas después, a través de su cuenta de Instagram, la intérprete de temas como “Eternamente bella”, “Hacer el amor con otro”, “Míralo, míralo”, “Loca” y “Volverte a amar”, informó que se encuentra bien y que fue atendida. De acuerdo con su mensaje, los médicos lograron acomodar su cadera.

La cantante compartió esta información después de que el concierto tuvo que quedar en pausa. En su mensaje, agradeció el apoyo y cariño recibido tras el incidente ocurrido durante su presentación en Veracruz, además de referirse a la atención médica que recibió posteriormente.

Sin informar cuándo retomará el concierto que quedó pendiente, Alejandra Guzmán aseguró a sus fans que muy pronto podrán reencontrarse. La cantante dejó así abierta la continuación de la presentación que fue interrumpida tras el percance.

“A los fans, medios de comunicación y público en general. Queridos amigos de Veracruz: Antes que nada, les agradezco con todo el corazón su apoyo y cariño en este incidente. Gracias a Dios, ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien. Gracias al gran doctor Eduardo Arévalo. Esta fecha, este concierto se quedó en pausa, así que muy pronto retomamos con toda la fuerza rockera en este gran lugar. Los quiero, Alejandra Guzmán”.

*mcam