Celine Dion sorprende en París: termina su concierto descalza sobre el techo de un BMW

Celine Dion volvió a demostrar que no necesita un gran escenario para conectar con sus seguidores. Durante su segundo concierto en París, la cantante canadiense terminó la noche de una manera que nadie esperaba; descalza, sobre el techo de un BMW y rodeada por decenas de fans que cantaban junto a ella.

La escena ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando la intérprete salió del hotel donde se hospedaba. Lo que comenzó como un encuentro con sus seguidores terminó convertido en una especie de concierto privado en plena calle.

En videos que comenzaron a circular en redes sociales se puede ver a Celine Dion sentada sobre el lujoso automóvil mientras observa a las personas que se reunieron frente al hotel. Poco después se puso de pie y comenzó a cantar y bailar.

La cantante incluso se recostó sobre el techo del vehículo y siguió el ritmo de la música mientras sus seguidores coreaban una de sus canciones más conocidas en Francia.

Celine Dion canta descalza frente a sus fans

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Celine Dion apareció completamente descalza sobre el BMW. Vestida de manera cómoda y lejos del vestuario que suele utilizar en sus grandes presentaciones, la cantante disfrutó del encuentro con sus seguidores.

En las imágenes también se le observa haciendo corazones con las manos, aplaudiendo y señalando a quienes estaban frente a ella.

La multitud comenzó a cantar Pour Que Tu M’aimes Encore, uno de los temas más reconocidos de la artista en Francia, y Dion decidió acompañarlos.

Aunque el momento fue espontáneo, la cantante permaneció rodeada por elementos de su equipo de seguridad mientras interactuaba con el público.

Para los fans que se encontraban afuera del hotel, la escena terminó siendo un pequeño espectáculo improvisado. Sin un escenario, luces o una producción detrás, Celine cantó y bailó directamente frente a quienes habían ido a verla.

Celine Dion vuelve a los escenarios

El momento en París ocurre pocos días después del regreso de Celine Dion a los escenarios. La cantante ofreció un concierto en Nanterre, Francia, después de permanecer seis años alejada de las presentaciones debido al síndrome de la persona rígida que padece.

Su regreso estuvo marcado por la emoción. Durante el concierto, Dion llegó a las lágrimas, aunque explicó que se trataba de lágrimas de felicidad por volver a cantar frente a sus seguidores.

La cantante había hecho público su diagnóstico en 2022 y desde entonces su carrera quedó en pausa mientras se concentraba en su tratamiento y recuperación.

El síndrome de la persona rígida es un trastorno neurológico poco frecuente que puede provocar rigidez muscular y espasmos. Los síntomas pueden verse afectados por factores como el ruido, el tacto y el estrés emocional.

Canadian singer Celine Dion reacts as she performs during her first concert of a series at the Plenitude Arena in Nanterre, west of Paris on september 12, 2026. AFP

La enfermedad obligó a Celine Dion a cancelar presentaciones y modificar sus planes profesionales. Por eso, su regreso a los escenarios representa una nueva etapa en su carrera.

Una noche especial en París

La presencia de Celine Dion en las calles de París dejó claro que su regreso no solo ha sido importante para ella, sino también para sus seguidores. Después de años sin verla actuar en vivo, muchos aprovecharon su estancia en la ciudad para acercarse al hotel y esperar alguna señal de la cantante.

Y la recompensa terminó siendo inesperada. En lugar de limitarse a saludar desde la entrada, Dion se quedó con ellos, cantó, bailó y terminó subida al techo de un BMW mientras la gente coreaba su música.

Canadian singer Celine Dion performs during her first concert of a series at the Plenitude Arena in Nanterre, west of Paris on september 12, 2026. AFP

La escena, completamente distinta a la imagen de una gran producción musical, rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de su regreso.

Después de seis años lejos de los escenarios, Celine Dion volvió a cantar. Esta vez, incluso descalza y sobre un automóvil, pero nuevamente rodeada de las personas que han acompañado su carrera durante décadas.