South Park temporada 29: ¿cuándo se estrena y dónde verla?

Stan, Kyle, Cartman y Kenny están de regreso. South Park prepara el lanzamiento de su temporada 29 y esta vez no solo habrá nuevos episodios, pues Trey Parker y Matt Stone encontraron otra forma de burlarse de la política estadounidense antes del estreno.

¿Cuándo se estrena la temporada 29 de South Park?

La espera será corta. La temporada 29 de South Park se estrena el miércoles 16 de septiembre de 2026 en Comedy Central, donde comenzará una nueva tanda de episodios.

Eso sí, quienes estén acostumbrados a seguir una serie cada semana tendrán que prestar atención al calendario. Los nuevos capítulos se estrenarán cada dos semanas, por lo que habrá una pausa entre uno y otro.

Hasta ahora están contemplados seis episodios, que llegarán en las siguientes fechas.

Episodio 1 — 16 de septiembre

Episodio 2 — 30 de septiembre

Episodio 3 — 14 de octubre

Episodio 4 — 28 de octubre

Episodio 5 — 11 de noviembre

Episodio 6 — 25 de noviembre

La temporada se extenderá durante poco más de dos meses y su último capítulo llegará a finales de noviembre.

South Park regresará con Stan, Kyle, Kenny y Butters en su temporada 29. Comedy Central

¿Dónde ver South Park temporada 29?

Además de su estreno por Comedy Central, la temporada 29 podrá seguirse en streaming a través de Paramount+, plataforma que cuenta con las temporadas de la serie.

La disponibilidad de cada episodio puede cambiar según el país. En Estados Unidos, Canadá y Australia, Paramount informó que los capítulos llegarán al servicio un día después de su transmisión por televisión.

Así, mientras el estreno en Comedy Central está programado para el 16 de septiembre, su llegada a Paramount+ comenzará el 17 de septiembre en esos mercados.

Para Latinoamérica, los nuevos episodios también estarán disponibles mediante Paramount+, aunque el horario y la fecha exacta de aparición en el catálogo pueden variar según la región.

South Park prepara su temporada 29 con nuevos episodios y más sátira. Paramount

¿Por qué South Park cambió su nombre a South America

Como si estrenar temporada no fuera suficiente, Trey Parker y Matt Stone decidieron cambiar temporalmente el nombre de la serie.

Ahora South Park también será presentado como South America.

No se trata de un spinoff ni de una nueva serie. Es una broma relacionada con uno de los temas políticos que los creadores han retomado durante los últimos meses.

La idea surgió después de las propuestas para cambiar nombres de lugares geográficos en Estados Unidos, entre ellas el uso de Gulf of America para referirse al Golfo de México dentro del país.

Parker y Stone llevaron la situación hasta su propio programa y anunciaron que, después de 29 años, había llegado el momento de modificar su nombre.

Incluso Apple y Google terminaron dentro de la broma. Los creadores hicieron referencia a ambas compañías por los cambios que sus servicios de mapas han mostrado a los usuarios dependiendo de su ubicación.

Pese al anuncio, South Park continúa apareciendo con su nombre habitual en Paramount+ y la nueva entrega sigue identificada como su temporada 29.

South Park estrenará su temporada 29 el 16 de septiembre de 2026. Web South Park Lationamerica

¿De qué tratará la temporada 29 de South Park?

Por ahora no se ha revelado una trama general para los seis capítulos. Algo que tampoco resulta extraño para una serie que suele reaccionar a acontecimientos políticos, sociales y de cultura popular cercanos a la producción de cada episodio.

Las temporadas recientes han dedicado buena parte de sus historias a la política estadounidense. Donald Trump y JD Vance han aparecido dentro de la sátira de Parker y Stone, junto con temas relacionados con religión, tecnología e inteligencia artificial.

La temporada 28 tuvo apenas cinco episodios y continuó utilizando acontecimientos recientes como materia prima para sus historias.

La rapidez con la que trabaja el equipo es parte de la identidad del programa. Durante años, South Park ha producido capítulos en periodos muy cortos, lo que le permite incorporar noticias y conversaciones que están ocurriendo pocos días antes de una emisión.

South Park regresará con más sátira en los nuevos episodios de su temporada 29. Comedy Central

South Park está por cumplir 30 años

La nueva temporada también llega cuando la serie está cerca de alcanzar una cifra difícil de imaginar cuando apareció por primera vez en Comedy Central.

South Park se estrenó el 13 de agosto de 1997, después de que Parker y Stone llamaran la atención con los cortos animados que dieron origen a sus personajes.

Desde entonces, Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman y Kenny McCormick han permanecido como el centro de la historia, aunque el pueblo de South Park se ha llenado de personajes que con el paso de los años ganaron sus propias tramas.