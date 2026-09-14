¿Jorge D’Alessio dará pensión? Marichelo rompe el silencio sobre su acuerdo tras el divorcio

Marichelo Puente confirmó que su divorcio de Jorge D’Alessio ya quedó concluido legalmente y habló de cómo ha cambiado su vida desde que ambos decidieron tomar caminos separados.

Marichelo habla sobre el acuerdo económico con Jorge D’Alessio

Una de las preguntas que inevitablemente surgieron tras el divorcio fue la relacionada con el aspecto económico y, específicamente, si Jorge D’Alessio continuará haciéndose cargo de los gastos de Marichelo.

La actriz y conductora dejó claro que no espera que Jorge D’Alessio la mantenga después de su separación. Mezcalent

La respuesta de la conductora fue contundente: no espera que su exesposo la mantenga. Marichelo hizo una distinción entre su situación personal y las responsabilidades que Jorge conserva como padre de sus tres hijos.

De acuerdo con sus declaraciones, él no tiene la obligación de mantenerla a ella, pero sí debe cumplir con la manutención correspondiente a sus hijos.

Jorge no tiene por qué mantenerme, lo que sí tiene es la obligación de dar una pensión a sus hijos”, explicó.

Aunque prefirió no revelar los detalles del acuerdo de divorcio, Marichelo señaló que existen responsabilidades económicas relacionadas con sus hijos IG macpuente

Con esta declaración, la conductora dejó claro que pretende continuar construyendo su propia independencia y que no considera que su estabilidad económica deba depender de su exesposo.

Además, Marichelo ha comenzado a retomar distintos proyectos profesionales y negocios. Entre ellos destaca su nuevo podcast, Tenemos que hablar, un espacio en el que busca mostrar una faceta más personal y hablar desde sus propias experiencias.

Marichelo comienza una nueva etapa tras el divorcio

La transformación también ha sido literal. Después de la separación, Marichelo se mudó junto a sus hijos y mostró en redes sociales las llaves de su nuevo hogar.

Tras la separación, Marichelo se mudó con sus hijos a un nuevo departamento, donde asegura que está construyendo una nueva vida IG macpuente

La conductora aseguró que está disfrutando especialmente la posibilidad de construir nuevamente su espacio familiar y darle su propio significado a esta etapa.

Sus hijos también atraviesan momentos diferentes de sus vidas. Ana Paula tiene 23 años, mientras que Santiago y Patricio son adolescentes, por lo que Marichelo reconoce que ahora cuenta con mayor libertad para concentrarse en sus propios objetivos.

Lejos de arrepentirse de haber dedicado buena parte de su vida a sus hijos, aseguró que no cambiaría esas decisiones. Simplemente considera que las circunstancias han cambiado y que ahora también puede darse la oportunidad de pensar en ella.

Asegura que su prioridad es proteger a sus hijos de la exposición mediática. IG jorgedalessio

¿Marichelo está lista para enamorarse?

El divorcio tampoco hizo que la conductora dejara de creer en las relaciones de pareja. Aunque actualmente una nueva relación sentimental no representa su prioridad, no descarta que en el futuro pueda volver a enamorarse.

Marichelo reconoció que todavía cree en el amor y en el matrimonio, aunque por ahora no está buscando una nueva relación IG

Marichelo ha hablado de un proceso de reconstrucción personal y de la importancia de aprender a valorarse después de atravesar momentos complicados.

Incluso ha definido esta etapa desde el amor propio: asegura que actualmente se siente orgullosa de la mujer en la que se ha convertido y que ha aprendido a admirarse y reconocerse.

Por ahora, su atención está puesta en sus hijos, su trabajo y el podcast que acaba de comenzar. También ha descartado participar en realities porque, según explicó, no es algo que disfrute.

Mientras tanto, su relación con Jorge continúa desde otro lugar: el de la crianza y las responsabilidades compartidas. Aunque los detalles de los acuerdos alcanzados durante el divorcio permanecen en privado, Marichelo ha dejado claro que el matrimonio terminó, pero ambos seguirán unidos por sus hijos.