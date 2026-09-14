Hayden Panettiere y el medicamento que pudo causar su muerte: ¿qué es la oxicodona y para qué sirve?

Hayden Panettiere habría consumido una pastilla de oxicodona presuntamente contaminada con fentanilo antes de morir, según fuentes policiales citadas por TMZ. Mientras las autoridades esperan los resultados toxicológicos para determinar la causa oficial de su fallecimiento, el caso ha despertado dudas sobre qué es este potente medicamento, para qué sirve y cuáles son sus riesgos.

La intérprete de Heroes, Nashville y la saga Scream fue encontrada sin vida el 16 de agosto en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Aunque la investigación apunta a una posible sobredosis, las autoridades aún deben determinar qué sustancias había en su organismo.

Instagram: Hayden Panettiere

¿Qué es la oxicodona?

Este medicamento pertenece al grupo de los analgésicos opioides o narcóticos. Se trata de una sustancia semisintética derivada de la tebaína, uno de los alcaloides presentes en el opio.

Su uso está permitido con receta médica para tratar determinados tipos de dolor. No obstante, debido a su potencia y capacidad para causar dependencia, debe consumirse únicamente bajo vigilancia de un profesional de la salud.

Hayden Panettiere Foto: IMDb

De acuerdo con MedlinePlus, la oxicodona modifica la manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden a las señales de dolor.

¿Para qué sirve la oxicodona?

Los médicos pueden recetar oxicodona para controlar dolores intensos que no han respondido adecuadamente a otros tratamientos. Dependiendo de las necesidades del paciente, existen presentaciones de liberación inmediata y prolongada.

Las primeras actúan durante periodos más cortos, mientras que las segundas liberan el medicamento poco a poco y pueden emplearse para tratar dolor intenso de manera continua. La dosis y la frecuencia deben ser determinadas por un especialista.

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Aunque es un medicamento útil en el tratamiento del dolor, no debe tomarse en mayores cantidades, con más frecuencia ni durante más tiempo del indicado. Tampoco se recomienda modificar, triturar o dividir las tabletas de liberación prolongada, pues esto puede provocar que una cantidad peligrosa de la sustancia entre al organismo en poco tiempo.

¿Qué efectos puede provocar la oxicodona?

Además de aliviar el dolor, este opioide puede producir diferentes reacciones en el cuerpo. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos señala entre sus efectos:

Sedación.

Somnolencia.

Estreñimiento.

Depresión respiratoria.

Contracción de las pupilas.

Supresión de la tos.

Sensación de relajación.

Euforia.

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Algunas personas también pueden experimentar náuseas, mareos, vómitos, dolor de cabeza o cansancio. La aparición y la intensidad de estos efectos dependen de factores como la dosis, el tiempo de consumo y el estado de salud del paciente.

Uno de los mayores riesgos es la depresión respiratoria, una condición en la que la respiración se vuelve demasiado lenta o superficial. En casos graves, la persona puede perder el conocimiento, entrar en coma o morir.

¿Por qué la oxicodona puede causar adicción?

La sensación de placer o relajación producida por este fármaco ayuda a explicar su elevado potencial de abuso. Con el uso repetido, el organismo puede desarrollar tolerancia, lo que significa que necesita cantidades mayores para conseguir el mismo efecto.

También puede aparecer dependencia física. En estos casos, suspender el medicamento de manera repentina podría ocasionar síntomas de abstinencia.

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El peligro aumenta cuando la oxicodona se consume sin receta, se obtiene en el mercado ilegal o se combina con alcohol, benzodiacepinas, sedantes u otras sustancias que disminuyen la actividad del sistema nervioso central.

¿Qué relación tendría la oxicodona con la muerte de Hayden Panettiere?

Fuentes vinculadas con la investigación dijeron a TMZ que Hayden Panettiere habría tomado una pastilla de oxicodona durante la mañana de su muerte. La principal hipótesis de los investigadores es que el comprimido podría haber estado contaminado con fentanilo.

Según el mismo reporte, la actriz presuntamente obtenía medicamentos a través de un proveedor del mercado negro en Los Ángeles. La DEA estaría investigando esa relación para intentar localizar el origen de la pastilla.

Instagram: Hayden Panettiere

Los análisis toxicológicos no han concluido y ninguna autoridad ha establecido oficialmente que la oxicodona o el fentanilo fueran la causa de su fallecimiento. La autopsia preliminar tampoco encontró señales de traumatismos que explicaran la muerte.

¿Qué pasa cuando una pastilla contiene fentanilo?

El fentanilo es un opioide sintético de gran potencia. Cuando se añade clandestinamente a una pastilla, la persona puede consumirlo sin saberlo y recibir una dosis capaz de detener su respiración.

Una píldora adquirida fuera del sistema médico puede parecerse a un medicamento auténtico, aunque su contenido y concentración sean diferentes. Por eso, el riesgo del mercado ilegal no se limita a la oxicodona: también existe la posibilidad de recibir una pastilla falsificada con sustancias desconocidas.