South Park se burla de Donald Trump tras darle su 'primer Emmy' con la serie

South Park, la serie animada que realiza sátira con un lenguaje fuerte, se ha burlado ahora del presidente Donald Trump, esto luego de que ganaron un premio Emmy este domingo por Mejor Programa Animado, el sexto en su historia y su primero en esta categoría en 13 años, pero que ha ido dirigido a la Casa Blanca.

La serie animada creada por Trey Parker y Matt Stone sigue sumando éxitos a pesar de periodos de altas y bajas, pero ahora ha sido más representativo porque han dedicado su premio a Donald Trump, un personaje que se ha agregado en sus capítulos.

A través de sus canales oficiales, el equipo publicó una ilustración donde la versión caricaturizada del político sostiene la estatuilla dorada con los pantalones abajo, acompañada del mensaje: "Por fin conseguiste tu Emmy".

El mensaje fue claro: Trump debe agradecer a South Park por haber ganado su primer premio Emmy después de haber perdido en dos ocasiones por las nominaciones de The Apprentice, esto en el 2004 y en el 2005, ambas sin éxito.

Al recibir el reconocimiento en el escenario, Trey Parker aprovechó para agradecer el respaldo de la audiencia que los ha mantenido al aire por casi tres décadas:

Un gran agradecimiento a los mejores fanáticos del mundo. Es solo gracias a ustedes que no nos han cancelado en 30 años".

South Park ha ganado Premios Emmy por los capítulos Best Friends forever en 2005, Make Love, Not Warcraft en 2007, Imaginationland: The Movie en el 2008, en 2009 por Margaritaville, 2013 por Raising the Bar y ahora en 2026 por Sermon on the Mount.

El capítulo de Donald Trump que fue premiado en South Park

El capítulo de 2026 hace referencia a la llegada de Donald Trump a la presidencia llevando a una protesta de los vecinos contra el mandatario por mezclar iglesia y estado mientras él mantiene una relación sentimental con Satanás desde donde inicia un pleito legal.

Ante el tono de las burlas, la Casa Blanca emitió un comunicado en su momento asegurando que "el programa ha sido irrelevante durante 20 años, recurriendo a ideas sin inspiración para llamar la atención".

¿Dónde ver South Park?

La serie South Park puede ser vista en el servicio de streaming Paramount+ en México.