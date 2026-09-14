“No buscamos culpables”: Edwin Luna y Kimberly Flores confirman pausa en su matrimonio

Después de nueve años juntos, Edwin Luna y Kimberly Flores atraviesan un cambio en su matrimonio.

El cantante decidió hablar sobre su situación antes de que surgieran otras versiones y explicó qué ocurrirá con su relación y su familia.

¿Qué pasó entre Edwin Luna y Kimberly Flores?

Este lunes 14 de septiembre, Edwin Luna compartió a través de sus historias de Instagram un comunicado en el que confirmó que él y Kimberly Flores decidieron hacer una pausa en su relación de pareja.

El anuncio llega después de nueve años juntos y más de siete desde su boda. Sin embargo, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey dejó claro desde el principio que la decisión que tomaron no implica, por ahora, el final definitivo de su matrimonio.

De acuerdo con su mensaje, ambos buscan tener un periodo para intentar reencontrarse como pareja y decidir qué quieren hacer con su relación.

“Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva. Queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma y sin presiones, si pueden volver a elegirse”.

El cantante también pidió evitar especulaciones o buscar responsables de la situación. Según explicó, ambos quieren atravesar este proceso lejos de señalamientos y procurando que sus hijos y personas cercanas resulten lo menos afectados posible.

Edwin Luna confirmó en Instagram una pausa en su matrimonio con Kimberly Flores y pidió privacidad para su familia. IG edwinlunat

¿Edwin Luna y Kimberly Flores se van a divorciar?

Por ahora, Edwin Luna no anunció que él y Kimberly Flores vayan a divorciarse. El comunicado habla de una pausa y deja abierta la posibilidad de que ambos retomen su relación.

La pareja tampoco informó cuánto tiempo permanecerá separada ni estableció una fecha para tomar una decisión sobre su matrimonio.

“Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja”, señaló Luna en la primera parte del comunicado.

El cantante agregó que esta decisión tampoco significa que vayan a desaparecer de la vida del otro. La familia que construyeron durante estos años seguirá siendo uno de los vínculos entre ambos.

“Esto no significa que nos alejemos ni que dejemos de estar presentes el uno para el otro. Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos y a nuestra familia”, escribió.

Por ello, aunque el anuncio confirma una separación como pareja, no existe hasta ahora un anuncio de divorcio ni una ruptura definitiva. Edwin Luna pide evitar rumores sobre su separación

Uno de los puntos que Luna quiso dejar claros fue que la información saliera directamente de ellos. El cantante explicó que prefirieron comunicar su situación antes de que comenzaran a circular versiones de otras personas.

“Antes de que cualquier información sobre nuestra vida llegue por otras voces, queremos que esto se conozca directamente por nosotros”, indicó.

También descartó entrar en una dinámica de acusaciones sobre las razones que llevaron a la pareja a tomar distancia.

“No buscamos culpables ni queremos convertir este momento en una historia de señalamientos”, escribió el cantante.

Luna señaló que él y Kimberly están intentando tomar decisiones que afecten lo menos posible a sus hijos y seres queridos. También pidió privacidad mientras definen qué pasará con su matrimonio.

Hasta el momento, ninguno ha dado detalles sobre algún problema específico que explique la pausa, por lo que el comunicado es la versión que ambos han decidido hacer pública sobre su situación.

Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaron una pausa en su matrimonio tras nueve años de relación. IG edwinlunat

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Edwin Luna y Kimberly Flores?

La historia de Edwin Luna y Kimberly Flores comenzó en 2017. Para entonces, ambos ya tenían hijos de relaciones anteriores y posteriormente formaron una familia juntos.

En julio de 2018 nació Gianna, la hija que tienen en común. Luna ya era padre de Dasha y Miguel Alexander, mientras que Kimberly tenía a Elián y Damián. La pareja habló en distintas ocasiones sobre la integración de sus cinco hijos como una sola familia.

Un año después dieron otro paso. Edwin y Kimberly se casaron por lo civil el 11 de junio de 2019 y semanas más tarde celebraron su boda religiosa.

La ceremonia se realizó el 27 de julio de 2019 en la Catedral Metropolitana de Monterrey y fue transmitida por televisión. La celebración reunió a familiares, amigos y distintas figuras del espectáculo.

Su matrimonio también pasó por momentos difíciles que ambos hicieron públicos. En 2021, tras la participación de Kimberly en La Casa de los Famosos, la pareja atravesó una crisis y posteriormente habló de una reconciliación y de haber recurrido a terapia de pareja.