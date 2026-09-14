Detención del mexicano Samuel Adrián: de qué trata su documental “Colombia: fábrica de niños trans”

El mexicano Samuel Adrián, director del documental “Colombia: fábrica de niños trans”, fue detenido en Bogotá.

La detención se realizó luego de que el también creador de contenido arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado, donde ya lo esperaban elementos de la Policía para ejecutar la orden de aprehensión emitida dentro de un proceso judicial.

¿Por qué detuvieron a Samuel Adrián en Colombia?

Detención de Samuel Adrián en Colombia. @samueladrian_

El arresto del mexicano llamó rápidamente la atención puesto que la orden se ejecutó después de su documental “Colombia: fábrica de niños trans”, en el que aborda los tratamientos relacionados con la transición de género en menores de edad.

De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, el procedimiento no corresponde a una captura por la presunta comisión de un delito penal, sino al cumplimiento de una orden de arresto relacionada con un incidente de desacato.

La orden judicial en contra de Samuel Adrián estaría relacionada con su negativa a retirar de internet el documental antes mencionado.

La producción está en controversia debido al contenido difundido y por publicaciones relacionadas con personas y procedimientos abordados en el documental. La orden de aprehensión se emitió entonces por desacato emitida por un juzgado de Cali.

De hecho, antes de viajar a Colombia, el director del documental había advertido públicamente sobre la posibilidad de su detención, sin embargo, aun sabiendo eso se trasladó por actividades relacionadas a una conferencia programada para el 15 de septiembre, en la que abordaría temas relacionados con la llamada "ideología de género" y los procesos de transición de género en menores.

En el mensaje previo a su arresto, Samuel Adrián explicó que, de acuerdo con la resolución que conocía, enfrentaría 10 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia.

¿Quién es Samuel Adrián?

Detención de Samuel Adrián en Colombia. @samueladrian_

Samuel Adrián es un creador de contenido mexicano que comenzó su trayectoria en internet mucho antes de incursionar en la producción de documentales. Su carrera en redes sociales empezó alrededor de 2016, principalmente con videos relacionados con la fe cristiana, reflexiones, versiones de canciones y contenido de entretenimiento.

Con el paso de los años, Samuel fue ampliando los temas de sus publicaciones y construyó una audiencia importante en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok. Su contenido comenzó a enfocarse cada vez más en asuntos relacionados con la familia, los valores, la religión, la sexualidad y distintos debates sociales y culturales.

De acuerdo con perfiles públicos sobre su trayectoria, Samuel Adrián nació el 26 de febrero de 1993, por lo que actualmente tiene 33 años. También se le identifica como mexicano y algunos perfiles ubican su actividad en Monterrey, Nuevo León, aunque no existe información ampliamente documentada sobre su lugar exacto de nacimiento.

Una parte importante de su trayectoria está relacionada con sus proyectos propios. Samuel Adrián es fundador de Fundamento, una plataforma desde la que aborda temas como la familia, los valores y la defensa de determinadas posturas frente a cambios culturales y sociales. También está vinculado con Hombres con Causa, un proyecto dirigido principalmente a hombres y enfocado en temas relacionados con la vida personal, las relaciones y la fe.

Su contenido actual tiene una postura mucho más definida que el que realizaba durante sus primeros años en internet. Samuel Adrián se ha convertido en una figura identificada con sectores cristianos y conservadores en redes sociales, desde donde participa en discusiones sobre educación, familia, sexualidad, religión y otros asuntos que forman parte del llamado debate cultural.

¿De qué trata el documental “Fábrica de Niños Trans”?

Detención de Samuel Adrián en Colombia. Captura COLOMBIA FABRICA DE NIÑOS TRANS

El documental dirigido por Samuel Adrián aborda la atención médica relacionada con la identidad de género en niños y adolescentes en Colombia.

La producción centra buena parte de su contenido en los tratamientos de afirmación de género, particularmente en el uso de hormonas y en las intervenciones quirúrgicas en menores. A través de entrevistas, testimonios y material relacionado con profesionales e instituciones de salud, el documental cuestiona las prácticas que se utilizan en algunos casos y plantea posibles consecuencias médicas y sociales.

La película sostiene una postura crítica frente a este tipo de intervenciones y utiliza expresiones como “agenda trans” para referirse a lo que sus realizadores consideran una problemática.

El documental tuvo inicialmente una distribución restringida y posteriormente fue liberado para su consulta gratuita. Actualmente puede encontrarse en YouTube, en una versión de aproximadamente 52 minutos, publicada en el canal asociado con Samuel Adrián.

La producción también incluye una advertencia relacionada con modificaciones realizadas al material por cuestiones legales. Además de YouTube, existen sitios que han indexado o enlazado la versión publicada originalmente en la plataforma.

“Colombia: Fábrica de Niños Trans” se convirtió en uno de los proyectos más polémicos de Samuel Adrián y en una producción que busca generar un debate sobre los tratamientos de afirmación de género en menores desde una perspectiva abiertamente crítica.