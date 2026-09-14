Gary Oldman cree que la serie de Harry Potter será mejor; esta sería la razón

Volver a contar Harry Potter cuando ocho películas ya llevaron la historia al cine plantea una pregunta inevitable. ¿Qué puede hacer diferente la serie de HBO? Gary Oldman, quien interpretó a Sirius Black, encontró una ventaja que conoce muy bien por su paso por la saga.

Gary Oldman explica la ventaja de llevar Harry Potter a televisión

Para Gary Oldman, todo se reduce a algo que las películas no tenían de sobra. Tiempo.

Durante una entrevista con Entertainment Weekly en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el actor recordó que trasladar los libros al cine implicó decidir qué permanecía en pantalla y qué debía desaparecer para mantener una duración razonable.

“Tuvimos que cortar mucho y aun así solo pudimos dejar las películas en unas tres horas”, explicó.

El problema no era únicamente eliminar escenas. Según Oldman, durante ese proceso también “se sacrificó muchos detalles de los personajes”, algo que la nueva adaptación podría evitar gracias al formato televisivo.

La apuesta de HBO permite repartir cada libro a lo largo de una temporada, en lugar de intentar condensar toda su historia en una película.

Por eso Oldman espera una adaptación mucho más cercana al material original.

“Creo que la serie de televisión va a hacerlo prácticamente palabra por palabra, lo que, como espectador, creo que sería más satisfactorio”, dijo.

Esto no quiere decir que la nueva versión vaya a reproducir cada página de los libros de forma literal. La comparación de Oldman apunta al espacio que tendrá para conservar personajes, conversaciones y pequeñas historias que las películas debieron recortar.

Gary Oldman interpretó a Sirius Black por primera vez en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Warner Bros

Sirius Black fue uno de los personajes que perdió espacio en las películas

Oldman llegó a Harry Potter en 2004 con El prisionero de Azkaban, dirigida por Alfonso Cuarón.

Su Sirius Black regresó después en El cáliz de fuego, La Orden del Fénix y Las Reliquias de la Muerte Parte 2. Sin embargo, su presencia fue mucho menor de lo que tienen quienes conocen al personaje por los libros.

El propio Oldman bromeó sobre ello durante una entrevista en 2024.

“Amo a Sirius. No estuvo lo suficiente en esto. Apareció y luego atravesó el velo”, comentó al hablar sobre su paso por la franquicia.

En los libros había más material alrededor del personaje, desde su relación con Harry hasta su pasado junto a James Potter, Remus Lupin y Peter Pettigrew. Parte de esa historia aparece en las películas, pero otra quedó reducida o desapareció.

No es la única ocasión en que Oldman ha hablado sin demasiados rodeos sobre su experiencia como Sirius.

En 2023 calificó su propia interpretación como “mediocre”, una declaración que después tuvo que explicar porque algunos la entendieron como una crítica hacia las películas.

El actor aclaró que suele ser duro al revisar su propio trabajo y que sus palabras no significaban que estuviera avergonzado de haber participado en Harry Potter.

De hecho, durante su reciente conversación con Entertainment Weekly dijo sentirse “orgulloso” y “agradecido” de haber pertenecido a la franquicia.

Gary Oldman dio vida a Sirius Black, el padrino de Harry Potter, en cuatro películas de la saga. Warner Bros

La serie de Harry Potter tendrá más tiempo para contar cada libro

La nueva adaptación comenzará otra vez desde Harry Potter y la piedra filosofal, pero sin recuperar al elenco que protagonizó las películas.

Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton será Hermione Granger y Alastair Stout dará vida a Ron Weasley.

Entre los adultos también habrá rostros conocidos fuera del mundo mágico. John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, Janet McTeer será Minerva McGonagall, Paapa Essiedu asumirá el papel de Severus Snape y Nick Frost interpretará a Rubeus Hagrid.

La diferencia estará en cuánto espacio tendrá esta nueva generación para desarrollar la historia.

Una película podía acercarse a las tres horas, pero seguía existiendo un límite. Una temporada completa permite repartir la trama entre varios episodios y conservar momentos que antes competían por quedarse dentro del montaje final.

Eso podría notarse todavía más si la adaptación llega a los libros posteriores.

La Orden del Fénix, por ejemplo, es uno de los libros más extensos de la saga y terminó convertido en una película de poco más de dos horas. Personajes, conversaciones y varias historias de Hogwarts tuvieron que reducirse para llevar la trama principal hasta la pantalla.

Precisamente ahí está el punto que plantea Oldman. No se trata solamente de volver a hacer Harry Potter, sino de utilizar el formato para contar partes de esa historia que el cine no pudo conservar.

Gary Oldman cree que la serie de Harry Potter podrá desarrollar mejor personajes como Sirius Black. Warner Bros

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

La serie de Harry Potter tiene previsto su estreno para Navidad de 2026 a través de HBO y HBO Max.

La primera temporada adaptará Harry Potter y la piedra filosofal y estará formada por ocho episodios.

El proyecto está pensado para acompañar a sus protagonistas durante varios años conforme avance por los libros, de manera similar a lo ocurrido con Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint durante las películas.