Grupo Firme ovaciona a Memo Ochoa en Madrid; así fue su reunión con la banda

Memo Ochoa y Grupo Firme coincidieron durante una noche de música mexicana en Madrid. El futbolista asistió a una presentación de la agrupación y, más tarde, ambos compartieron en redes sociales imágenes de la reunión que tuvieron al terminar el concierto.

Memo Ochoa había acudido al espectáculo acompañado por su esposa y un grupo cercano de amigos. Mientras disfrutaba de la música, también mostró a sus seguidores algunos momentos de la presentación.

Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Entre los detalles que llamaron la atención estuvo la ropa que eligió el guardameta: un atuendo negro de estilo norteño con detalles dorados. Sin embargo, las imágenes que más circularon fueron las que tomó junto a Eduin Caz y los demás integrantes de la banda, una vez que terminó el show.

Así fue la reunión de Memo Ochoa con Grupo Firme

Al concluir el concierto, Ochoa pasó a la zona de camerinos para saludar a los músicos. La convivencia quedó registrada en fotografías y videos que después compartieron el portero y grupo.

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En parte del material se observa al arquero cantando y celebrando con la agrupación. Algunos de sus integrantes llevaban playeras de la Selección de España, un detalle que dio un toque futbolero a las imágenes de la noche. Grupo Firme también le dedicó una ovación a Ochoa durante el encuentro.

El guardameta escribió y felicitó a Grupo Firme por el éxito que ha conseguido fuera de México.

“Una gran noche en Madrid. Siempre da gusto coincidir con mexicanos que están haciendo cosas grandes y llevando el nombre de México por todo el mundo. Mis respetos compadre @eduincaz y toda la familia de @grupofirme por todo lo que han construido, por su éxito y por representar nuestra música con tanto orgullo fuera de casa. Que sigan viniendo muchos éxitos más. ¡Puro México!”.

Memo Ochoa también vivió un momento especial con Cristian Castro

La visita al concierto de Grupo Firme se suma a otra experiencia musical que el futbolista compartió recientemente. Durante una presentación de Cristian Castro en Las Vegas, el cantante lo descubrió entre los asistentes, hizo una pausa en su espectáculo y le habló frente al público.

“Realmente me conmueve mucho, todo tu pueblo estamos de pie hacia ti. La verdad que no hay una persona más amorosa que tú... No puedo creer que hayas venido a mi show, muchísimas gracias, Guillermo”.

Castro continuó con una interpretación de “Nunca voy a olvidarte” dedicada al guardameta. Ochoa agradeció después las palabras del artista y describió aquella salida como una “noche mágica”.