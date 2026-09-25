Eduin Caz niega haber insultado a Mariana Ochoa y explica qué pasó

Eduin Caz quedó involucrado en una nueva controversia relacionada con La Casa de los Famosos México, luego de que circulara una publicación en la que supuestamente insultaba a Mariana Ochoa mientras defendía a su amigo Ese Pérez.

El vocalista de Grupo Firme utilizó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido y negar que fuera el autor del mensaje. Además, explicó su postura sobre las diferencias entre los participantes del reality, cuya cuarta temporada se encuentra en su etapa final.

La controversia comenzó después de que Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia hablaran sobre el supuesto respaldo económico que recibe uno de los concursantes.

Eduin Caz respondió con humor a los señalamientos sobre el supuesto apoyo económico que brinda a Ese Pérez. IG eduincaz

Eduin Caz niega haber insultado a Mariana Ochoa en una publicación viral

El 24 de septiembre comenzó a circular en X una captura de pantalla que aparentaba mostrar una publicación de Eduin Caz, en la que pedía votar por Ese Pérez para llevarlo a la final de La Casa de los Famosos México.

El mensaje también incluía comentarios ofensivos contra Mariana Ochoa, a quien llamaba “Mustiana Ochoa”, además de asegurar que el cantante tenía suficientes recursos económicos para apoyar a su amigo y realizar distintos gastos.

La publicación hacía referencia a una supuesta cantidad de cuatro millones de pesos y mencionaba regalos como una motocicleta, un departamento y joyas. Sin embargo, la captura procedía de una cuenta falsa y no correspondía a una declaración del intérprete.

Ante la difusión del contenido, el cantante aprovechó sus historias de Instagram para explicar que no había escrito el mensaje y rechazar los insultos dirigidos a la exintegrante de OV7.

Durante su intervención, Eduin Caz señaló que su amistad con Ese Pérez no significa que tenga intención de involucrarse en las discusiones del programa ni atacar a los demás participantes.

“Y aclarando un temita, me están enseñando esta nota, que yo le tiro a la señora Mariana, jamás en la vida, no es mi problema, yo no estoy en el concurso, yo defiendo a un amigo, pero jamás voy a faltarle al respeto a una persona, menos a una dama”, expresó.

El cantante también aseguró que acostumbra hacerse responsable de sus declaraciones y que, cuando tiene algo que decir, no necesita esconderse detrás de otras cuentas.

La polémica entre Mariana Ochoa y Ese Pérez que involucró a Eduin Caz

La controversia surgió durante los últimos días de La Casa de los Famosos México 2026, cuando las diferencias entre Mariana Ochoa y Ese Pérez comenzaron a extenderse fuera del programa.

Ambos participantes habían protagonizado distintos desacuerdos dentro de la competencia, incluidos enfrentamientos durante las galas de eliminación. Sus diferencias también provocaron discusiones entre los seguidores del reality en redes sociales.

A esta situación se sumaron las declaraciones de Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia sobre el supuesto apoyo que un famoso estaría brindando a uno de los habitantes.

Aunque las declaraciones no identificaban directamente al cantante, algunos usuarios las relacionaron con Eduin Caz debido a su conocida amistad con Ese Pérez.

La relación entre ambos no es nueva. De hecho, el integrante de Grupo Firme apareció durante el estreno de la cuarta temporada del programa para enviarle un mensaje de apoyo al creador de contenido.

Este antecedente contribuyó a que el nombre del cantante apareciera entre las especulaciones sobre el supuesto respaldo que recibe el participante.

La publicación falsa aprovechó ese contexto para atribuirle comentarios contra Mariana Ochoa, mezclando su apoyo público a Ese Pérez con declaraciones que el intérprete asegura que nunca realizó.

El contenido también incluía referencias a su situación económica, lo que añadió otro elemento a las discusiones relacionadas con el posible respaldo financiero al concursante.

Sin embargo, no existe evidencia en la información disponible que acredite que Eduin Caz haya ofrecido cuatro millones de pesos para apoyar a Ese Pérez.

Eduin Caz desmintió el mensaje falso que circuló en redes sociales con insultos contra Mariana Ochoa y apoyo a Ese Pérez. X @EmZkPr

Eduin Caz pide disfrutar La Casa de los Famosos México sin insultos

Después de desmentir la publicación, Eduin Caz reiteró que continuará apoyando a su amigo durante la competencia, pero insistió en que no pretende participar en los conflictos entre los habitantes.

El cantante explicó que considera importante distinguir entre respaldar a un concursante y atacar a las personas con las que tiene diferencias dentro del programa.

También pidió al público recordar que La Casa de los Famosos México es una competencia de entretenimiento y que las discusiones entre sus participantes no deberían convertirse en ataques personales fuera del reality.

Durante su aclaración, el vocalista de Grupo Firme expresó que no tiene problemas para reconocer sus propias declaraciones, pero que en esta ocasión estaban utilizando su nombre para difundir información falsa.

“Yo no soy de las personas que tiran la piedra y esconden la mano, siempre doy la cara, pero en este caso yo no hice esta publicación”, afirmó.

El intérprete también dejó claro que su amistad con Ese Pérez permanece intacta y que seguirá respaldándolo durante la recta final de la competencia.

“Recuerden que este es un juego y hay que tomarlo a diversión; el que está concursando es mi amigo, no yo; yo lo apoyo hasta la muerte, pero tampoco voy a faltarle al respeto a esta persona”, añadió.

La aclaración se produjo mientras Eduin Caz celebraba en sus historias de Instagram el lleno total anunciado para su presentación en Madrid, España.