'Las Azules', de Apple TV+, muestran dos adelantos de la temporada 2 en GIFF 2026 

La complicidad entre la dirección creativa y el talento actoral fue el eje central de la conferencia Caso: Las Azules, presentada en el marco de la 29 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF). Ante una sala llena en Cinemex La Luciérnaga, el showrunner Fernando Rovzar y los actores Bárbara Mori y Horacio García Rojas compartieron la experiencia de construir juntos una de las producciones más destacadas de la actualidad.

Durante la charla, Fernando Rovzar detalló cómo la serie nació tras descubrir una alarmante falta de registros sobre la primera patrulla femenil en México: "No había información, no hay ninguna estatua de ellas, no hay ninguna calle llamada Las Azules. El crimen es que estas mujeres hayan venido a cambiar la cara de la policía en México y no se les recuerde", explicó el showrunner sobre la importancia de rendir homenaje a aquellas pioneras de 1971.

Sobre el rumbo de la nueva entrega, Rovzar adelantó que los personajes enfrentarán dilemas más profundos y un antagonista arraigado a la realidad nacional:

Esperamos profundizar más en los personajes, encontrar un asesino que sea un mayor reto y que no sea genérico, sino arraigado a lo que sucedía en México en 1971, época del Halconazo y Tlatelolco. ¿Cómo hacemos para tenerle miedo a un asesino afuera cuando la gente a quien le tenía miedo era a la policía?".

Por su parte, Horacio García Rojas celebró la oportunidad de transformar el punto de vista narrativo en la televisión: "Cuando Fer me habló para este proyecto protagonizado por cuatro mujeres, me emocionó mucho la idea de cambiar el punto de vista. Como actor tengo muchos años peleando por contar historias desde perspectivas diferentes y no las convencionales llenas de clichés", afirmó.

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Bárbara Mori recordó con emoción el origen del proyecto junto a Rovzar, destacando que nació de la esperanza de colaborar juntos. En ese sentido, Rovzar resaltó el trabajo colaborativo en el set: "En las series no hay un solo director. Se vuelve fundamental la cocreación; necesito la seguridad de que el actor va a llevar con bien a su personaje al siguiente episodio. Ellos también hacen ese trabajo".

Al reflexionar sobre la evolución social, el equipo coincidió en que, aunque hoy el país vive un momento histórico con su primera mujer presidenta, la lucha por la equidad y la seguridad sigue vigente. Mori dedicó un mensaje de reconocimiento a las fuerzas policiales femeninas actuales: "Agradecerles que estén sacando la cara, saliendo a las calles y arriesgando sus vidas. Gracias a las mujeres policías que arrancaron este camino".

Al cierre del encuentro, el público asistente pudo presenciar la proyección de dos adelantos exclusivos de la segunda temporada, prometiendo elevar la tensión y profundizar en los dilemas personales que enfrentará la patrulla femenil a partir de su estreno en plataformas el próximo 12 de agosto.