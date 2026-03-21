Sonido La Changa cambia sede de concierto en CDMX; organizadores acusan discriminación

El evento encabezado por Ramón Rojo Villa, mejor conocido como Sonido La Changa, sí se realizará en la capital del país. Sin embargo, la sede cambió a pocos días de la fecha programada, lo que generó polémica y señalamientos por parte de los organizadores.

A través de sus canales oficiales, tanto el sonidero como la producción confirmaron que el concierto no se cancela. La presentación se trasladará a un nuevo recinto tras no llegar a un acuerdo con el espacio original ubicado en la zona de Chapultepec.

Sonido La Changa confirma cambio de sede: el evento sigue en CDMX

El concierto, programado para el 22 de marzo, se llevaría a cabo inicialmente en LagoAlgo, un recinto ubicado en Chapultepec que se presenta como un espacio cultural enfocado en arte y gastronomía.

No obstante, la productora Perreo Millennial informó que el cambio ocurrió tras una cancelación por parte del recinto. En un comunicado difundido en Instagram, la organización señaló que esta decisión respondió a “motivos de discriminación y clasismo”.

Ante este escenario, el evento se trasladó al foro Mr. Duck, en el Centro Histórico. Pese al ajuste, los organizadores reiteraron que la presentación se mantiene sin modificaciones en su esencia, con el objetivo de conservar el ambiente festivo que caracteriza a la cultura sonidera.

Organizadores denuncian discriminación en recinto original

De acuerdo con la productora, la cancelación del evento en el recinto original no respondió únicamente a cuestiones logísticas.

En su posicionamiento, los organizadores indicaron que percibieron actitudes discriminatorias hacia el público de la cultura sonidera. Perreo millennial señaló lo siguiente:

“Lejos de tratarse de un problema operativo, queda claro que la cancelación responde a prejuicios hacia expresiones culturales populares y las comunidades que las sostienen”.

Estas declaraciones colocaron el tema en la conversación pública, donde usuarios debatieron sobre la inclusión de distintas expresiones culturales en espacios de la ciudad.

¿Cuál fue la respuesta de LagoAlgo?

Por su parte Lago Algo se pronuncio mediante un comunicado en sus historias de Instagram, en donde señaló que "el proyecto se planteó originalmente como un evento de acceso controlado dentro de las instalaciones".

"Al difundirse públicamente como un encuentro abierto en el Bosque de Chapultepec, fue necesaria la intervención de la Dirección del Bosque".

Como "la producción debía cumplir con protocolos de seguridad y movilidad adicionales", LagoAlgo propuso "la reprogramación del evento una vez solventados los requisitos; sin embargo, los organizadores optaron por trasladar la producción a otra sede".

Por último el comunicado manifiesta que el espacio esta abierto a todas las expresiones culturales y no descarta una colaboración con Perreo Millennial como sede, “siempre y cuando se cumplan las normativas establecidas por la autoridad”.

Sonido La Changa cambia sede en CDMX; denuncian discriminación Instagram: @lago_algo

¿Qué pasará con los boletos tras el cambio de venue?

El cambio de sede generó dudas entre los asistentes, especialmente sobre la validez de las entradas. Los organizadores aclararon que los boletos previamente adquiridos serán válidos para el acceso al evento en la nueva ubicación.

También informaron que:

No será necesario realizar ningún cambio adicional en los accesos

Aún hay boletos disponibles para el público interesado

Con ello el publico que planea asistir podrá ingresar al concierto sin realizar trámites extra, a pesar de la modificación en el recinto.

Detalles de la nueva ubicación del evento Perreo Picnic

Tras la cancelación en la sede de Chapultepec, el evento “Perreo Picnic” se realizará el domingo 22 de marzo en el foro Mr. Duck, ubicado en el Centro Histórico, con inicio programado a las 15:00 horas.

El cambio permitirá que el evento conserve su cartel original, que incluye a distintos exponentes de la escena sonidera y urbana:

Sonido La Changa

Charly Gynn

Sugarmami B2B Mucha Onda

TBX presenta: La Fama

Emi Wezka

Kitty Medina

José Alatorre

Sonido Santa Martha

Low Clika

Ale Wesai

Kampire (Misa DJ Set)

La producción explicó que esta decisión busca asegurar que el evento se realice sin contratiempos. También indicó que la logística se ajustará para respetar, en la medida de lo posible, la experiencia original.