Estos son los investigadores confirmados para ‘¿Quién es la Máscara?’; aquí te decimos cuándo se estrena

El programa ‘¿Quién es la Máscara?’ prepara una nueva temporada con cambios importantes en su panel de investigadores. Mauricio Ochmann se incorpora al programa, mientras que Yuri vuelve a formar parte del equipo para acompañar a Anahí, Omar Chaparro y Juanpa Zurita.

La producción confirmó oficialmente la integración de Ochmann y el regreso de Yuri, con lo que queda conformado el grupo de investigadores que tendrá la misión de descubrir quiénes se encuentran detrás de los personajes que sorprenderán al público durante esta nueva edición.

Foto: Instagram quieneslamascara

Con esta renovación, el programa apuesta nuevamente por una combinación de personalidades del entretenimiento para analizar las pistas, escuchar las interpretaciones y tratar de revelar la identidad de cada participante.

Foto: Instagram quieneslamascara

A la nueva temporada también se integra Jair Sánchez como host digital, quien será el encargado de llevar contenido exclusivo a las plataformas digitales y acercar al público a todo lo que ocurra detrás de cámaras.

Foto: Instagram Jair Sánchez

¿Cuándo se estrena ‘¿Quién es la Máscara?’?

La nueva temporada de ‘¿Quién es la Máscara?’, llegará a la televisión el próximo domingo 11 de octubre a las 8:30 de la noche, a través de Las Estrellas.

La producción promete llevar al público nuevamente a un espectáculo lleno de misterio, música y celebridades ocultas bajo elaborados personajes, mientras los investigadores intentan descubrir quién está detrás de cada máscara.

¿Quiénes serán los investigadores de ‘¿Quién es la Máscara?’?

Para esta nueva temporada, el panel estará integrado por Mauricio Ochmann, Yuri, Omar Chaparro, Anahí y Juanpa Zurita.

La llegada de Ochmann representa una de las principales novedades de la edición, mientras que Yuri retomará su lugar como investigadora después de haber participado anteriormente en el formato.

Ahora, los cinco famosos deberán poner a prueba su capacidad para interpretar las pistas y descubrir las verdaderas identidades de los participantes, en una competencia donde cualquier detalle puede convertirse en la clave para resolver el misterio.

Con el equipo completo, ‘¿Quién es la Máscara?’ se prepara para regresar a Las Estrellas el 11 de octubre a las 8:30 p.m., con una nueva temporada que promete mantener al público atento para intentar descubrir quién está detrás de cada personaje.