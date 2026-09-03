¡Sorpresa! Captan a Emily Ratajkowski besando al exnovio de Dua Lipa en Roma

Emily Ratajkowski volvió a estar en el centro de las miradas después de ser captada en Roma junto a Romain Gavras, exnovio de Dua Lipa. La modelo y el director francés fueron fotografiados mientras recorrían las calles de la capital italiana y, en uno de los momentos que más llamó la atención, se dieron un beso.

Las imágenes muestran a Emily y Romain disfrutando de una salida aparentemente tranquila. Ella llevaba un vestido negro de escote pronunciado, mientras que él caminaba a su lado con una bolsa de compras.

En medio del paseo, ambos se acercaron y protagonizaron un beso. Después continuaron caminando tomados de la mano, dejando claro que existe una cercanía entre ellos que rápidamente despertó comentarios.

Photo 2026 Backgrid UK/The Grosby GroupEXCLUSIVERome, Italy, September 2, 2026 — American model and actress Emily Ratajkowski and French film director Romain Gavras were seen on vacation in Rome with Emily’s son, Sylvester. The couple left their hotel for lunch at Il Bolognese restaurant, then strolled through the center of Rome and went shopping at the Schostal store. Ratajkowski and Gavras were seen hugging, holding hands and sharing a passionate kiss.***Roma, Italia, 2 de septiembre de 2026 — La modelo y actriz estadounidense Emily Ratajkowski y el director de cine francés Romain Gavras fueron vistos de vacaciones en Roma junto al hijo de Emily, Sylvester. La pareja salió de su hotel para almorzar en el restaurante Il Bolognese, luego recorrió el centro de Roma y fue de compras a la tienda Schostal. Ratajkowski y Gavras se mostraron cariñosos, entre abrazos, manos entrelazadas y un apasionado beso. Backgrid UK/The Grosby Group

La situación llamó todavía más la atención porque Romain Gavras tuvo anteriormente una relación con Dua Lipa. La cantante y el cineasta estuvieron juntos durante varios meses antes de terminar su romance en 2023.

Emily Ratajkowski y Romain Gavras, cada vez más cercanos

Aunque las fotografías tomadas en Roma son las que ahora generan revuelo, la cercanía entre Emily Ratajkowski y Romain Gavras no sería completamente nueva.

La modelo ya había compartido imágenes junto al director francés en sus redes sociales a principios de este año. En una de ellas aparecía con un vestido rojo, mientras que otra mostraba a Romain abrazándola y acariciándole la cabeza.

Con esas publicaciones comenzaron las especulaciones sobre una posible relación entre ambos. Ahora, las fotografías de su viaje a Italia vuelven a alimentar los rumores.

Las imágenes muestran a la pareja en momentos íntimos, incluyendo un beso en la mejilla y paseos románticos en un paisaje nevado. IG

Durante el paseo por Roma, Emily no parecía querer ocultar su cercanía con Romain. En distintos momentos se les vio caminando juntos y tomados de la mano. También apareció Sly, el hijo de cinco años de la modelo, quien fue visto cerca de ellos durante la salida.

En otro momento, Emily cargó al pequeño mientras continuaba el recorrido por la ciudad.

Hasta ahora, las imágenes muestran que existe una relación cercana entre la modelo y el director, aunque los detalles sobre el estado de su vínculo no han sido explicados públicamente.

¿Quién es Romain Gavras, el exnovio de Dua Lipa?

Romain Gavras es un director francés conocido principalmente por sus trabajos en videos musicales y producciones audiovisuales. Su nombre se hizo todavía más conocido entre los seguidores de la música pop por su relación con Dua Lipa.

La cantante y el cineasta comenzaron su romance en 2023 y durante varios meses fueron vistos juntos en diferentes eventos. La relación llegó incluso a una de las apariciones públicas más comentadas de la pareja, cuando asistieron juntos a la alfombra roja del Festival de Cannes.

Sin embargo, el romance terminó ese mismo año.

En aquel momento, una fuente cercana a la pareja aseguró que ambos habían decidido tomar caminos separados y señaló que la carrera de Dua Lipa tenía un papel importante en la decisión.

Gavras es un reconocido director francés, hijo del cineasta Costa-Gavras, con una sólida carrera en cine y videos musicales. IG

Desde entonces, sus vidas sentimentales tomaron caminos distintos. Ahora, el nombre de Romain vuelve a aparecer relacionado con una famosa, pero esta vez junto a Emily Ratajkowski.

La nueva etapa sentimental de Emily

Emily Ratajkowski ha mantenido varias relaciones conocidas desde su separación de Sebastian Bear-McClard, con quien estuvo casada y tuvo a su hijo Sly. La pareja se divorció en 2022.

Después de su separación, la modelo fue relacionada con distintas figuras del espectáculo, entre ellas Harry Styles, Shaboozey y el comediante Eric André.

Ahora, las fotografías tomadas en Roma colocan a Romain Gavras como el hombre con quien Emily parece estar viviendo una nueva etapa.

El beso, las caminatas tomados de la mano y las publicaciones que ambos han compartido previamente son suficientes para que las especulaciones vuelvan a crecer. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente si se trata de un romance formal, pero sus recientes apariciones juntos ya dieron mucho de qué hablar.