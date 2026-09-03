Pedro Pascal abandona la voz de The Mandalorian en el nuevo proyecto de Star Wars

Los estudios Disney reemplazaron a Pedro Pascal como la voz de Din Djarin en el nuevo especial animado LEGO Star Wars: The Mandalorian. El actor de doblaje Gavin Hammon asumió el rol principal para esta reciente producción que ya forma parte del catálogo de la plataforma Disney+.

La decisión de los ejecutivos sorprendió a los seguidores de la franquicia galáctica. El protagonista chileno representó la única baja del elenco original, pues el resto de las estrellas principales regresaron a los estudios de grabación para interpretar a sus respectivos personajes con total normalidad.

The Mandalorian llegará en forma de LEGO. Foto: Disney / Lucasfilm

Figuras de alto perfil como Katee Sackhoff, Emily Swallow y Ming-Na Wen retomaron sus roles para esta entrega. La producción también logró asegurar la participación de Rosario Dawson, Temuera Morrison y Giancarlo Esposito para mantener la continuidad sonora tanto de los villanos como de los aliados.

Una aventura con bloques y mucho humor

El nuevo título de Disney+ apuesta por una narrativa visual completamente diferente a la serie de acción real. Los directores adaptaron los momentos más emblemáticos de las tres primeras temporadas y los transformaron bajo el inconfundible estilo cómico de los juguetes LEGO.

La trama relaja el tono dramático de la obra original y ofrece una experiencia veloz para el público juvenil. Los guionistas aprovecharon la libertad del formato animado para parodiar las tensas persecuciones espaciales y los violentos combates que caracterizan a The Mandalorian.

Esta estrategia de adaptación permite al estudio explorar nuevas vertientes narrativas sin afectar la seriedad del canon oficial. Los desarrolladores integraron chistes internos y referencias visuales que recompensan la atención de los espectadores durante cada minuto de la transmisión digital.

LEGO Star Wars: The Mandalorian llega a Disney+. Foto: Disney / Lucasfilm

La sustitución vocal acaparó la atención de los medios especializados, pues Pedro Pascal construyó la identidad del cazarrecompensas a través de sus diálogos. Durante años, el intérprete dotó de personalidad al misterioso guerrero desde la comodidad de la cabina de sonido.

En las grabaciones de acción real, los especialistas Brendan Wayne y Lateef Crowder portaron la armadura metálica durante la mayoría de las secuencias de riesgo. El actor latino limitó su presencia física frente a las cámaras, pero mantuvo el control total sobre la entonación del personaje.

El futuro de Pedro Pascal en la franquicia

El cambio de actor para la versión plástica no significa una ruptura entre la estrella de Hollywood y Lucasfilm. El intérprete reafirmó su compromiso con la historia original y garantizó su participación absoluta en las próximas superproducciones cinematográficas.

Durante diversas conferencias de prensa, el actor expresó su deseo de encarnar al mandaloriano mientras la audiencia demande más aventuras. La alianza comercial sigue intacta para el esperado estreno en la pantalla grande del filme The Mandalorian and Grogu.

The Mandalorian y Grogu ahora son parte de la familia LEGO. Foto: Disney / Lucasfilm

Los productores ejecutivos mantienen al histrión como la pieza central de su universo televisivo. La estrategia actual simplemente liberó su agenda de compromisos menores para enfocar su tiempo en los proyectos prioritarios de la saga ideada por George Lucas.

Los fanáticos del universo Star Wars escucharán nuevamente al protagonista original cuando las futuras entregas en acción viva lleguen a los cines a nivel mundial. Por ahora, la variante cómica avanza con un nuevo tono vocal para liderar esta colorida misión.