La Granja VIP 2026: lista completa de participantes de segunda temporada

La Granja VIP 2026 está cada vez más cerca de comenzar y ya se dieron a conocer los primeros famosos que aceptaron formar parte del reality show que promete tener nuevos retos y polémicas.

Aunque todavía faltan varias celebridades por anunciar, la producción revelará poco a poco las identidades de quienes vivirán durante varias semanas en una granja, donde deberán cumplir tareas, superar retos y convivir sin las comodidades a las que están acostumbrados.

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¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP 2026?

Por ahora, Carlos Trejo e Ivonne Montero son las primeras celebridades anunciadas oficialmente. Sin embargo, la lista continuará creciendo conforme se acerque la fecha del estreno.

Carlos Trejo

Conocido popularmente como el “Cazafantasmas”, Carlos Trejo se ha dedicado a investigar supuestos fenómenos paranormales y también ha trabajado como escritor.

Gran parte de su fama surgió gracias a Cañitas, una historia relacionada con experiencias sobrenaturales que posteriormente fue llevada al cine. Además, ha aparecido en diferentes programas de televisión y se ha mantenido bajo los reflectores por sus declaraciones y polémicas dentro del mundo del espectáculo.

Ivonne Montero

Con una extensa carrera como actriz y cantante, Ivonne Montero ha participado en producciones de televisión, películas y telenovelas mexicanas.

La artista también conoce bien la dinámica de los realities. En 2022 ganó la segunda temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, por lo que llega con experiencia en competencias que exigen convivencia, estrategia y el respaldo del público.

En los próximos días se darán a conocer más nombres. Esta lista podrá actualizarse conforme sean anunciados oficialmente los nuevos integrantes de la segunda temporada.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP 2026?

El estreno de la segunda temporada está programado para el domingo 6 de septiembre de 2026 por el canal 1.

A lo largo de diez semanas, los famosos tendrán que realizar labores relacionadas con la vida en el campo, enfrentar diferentes pruebas y aprender a convivir mientras buscan conservar su lugar en el programa.

Además de superar los retos, cada participante necesitará ganarse el apoyo de los televidentes para avanzar en la competencia y acercarse a la final.