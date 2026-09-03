Luis de Llano queda libre tras casi 24 horas detenido por el caso Sasha Sokol

Luis de Llano recuperó su libertad después de pasar casi 24 horas detenido en la Ciudad de México por el proceso legal que mantiene con Sasha Sokol. El productor de televisión fue arrestado el miércoles 2 de septiembre debido al incumplimiento de algunas de las medidas ordenadas por una jueza dentro del juicio civil por daño moral.

De acuerdo con la información, De Llano ingresó al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social "San Fernando" a las 18:13 horas del miércoles y salió a las 18:07 horas de este jueves.

Su arresto estaba relacionado con dos medidas de apremio de 15 horas cada una, por lo que inicialmente debía permanecer 30 horas bajo esta medida. Sin embargo, finalmente salió antes de completar ese periodo.

Luis de Llano queda en libertad

A su salida, Luis de Llano fue recibido por un grupo de reporteros que esperaba afuera del centro de sanciones. Los medios intentaron acercarse al productor para conocer su postura sobre la detención y el proceso legal con Sasha Sokol, pero él decidió guardar silencio.

Rodeado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), De Llano fue conducido hasta un vehículo rojo en el que finalmente abandonó el lugar. Durante el momento en que salió, el productor no hizo declaraciones ni respondió a las preguntas de la prensa.

¿Por qué detuvieron a Luis de Llano?

La detención ocurrió debido a que el productor no había cumplido con algunas obligaciones establecidas por las autoridades judiciales en el caso de Sasha Sokol.

Entre ellas se encontraba presentar una disculpa pública dirigida a la cantante, así como publicar una síntesis de la sentencia emitida dentro del proceso civil.

Ante el incumplimiento, una jueza determinó aplicar las medidas de apremio, que en este caso consistieron en dos arrestos administrativos de 15 horas cada uno.

Ayer por la tarde fue detenido Luis de Llano por caso Sasha Sokol Mezcalent

La defensa de Luis de Llano cuestionó la medida y presentó un amparo con el objetivo de frenar el arresto y conseguir que el productor recuperara su libertad.

Finalmente, De Llano abandonó el centro de sanciones durante la tarde del jueves.

El conflicto legal entre Luis de Llano y Sasha Sokol

El caso tiene varios años de antecedentes. Sasha Sokol inició acciones legales contra Luis de Llano por hechos ocurridos cuando ella era menor de edad.

El proceso civil concluyó con una resolución que estableció la responsabilidad del productor por daño moral y ordenó una serie de medidas que debía cumplir.

Entre ellas se incluyeron una indemnización económica, una disculpa pública para la cantante, la publicación de un extracto de la sentencia y la realización de un curso relacionado con la prevención del abuso sexual.

También se estableció que De Llano debía abstenerse de volver a referirse públicamente a Sokol en determinadas circunstancias.

La resolución fue posteriormente confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que quedó firme la condena civil.

Podría enfrentar nuevas consecuencias si incumple

Aunque Luis de Llano ya se encuentra en libertad, el conflicto legal no necesariamente terminó con su salida del centro de sanciones.

De acuerdo con la información difundida, si el productor continúa sin acatar las resoluciones judiciales, podría enfrentar consecuencias adicionales. Entre ellas está la posibilidad de que se inicie un proceso penal por desobediencia a un mandato judicial.

La defensa, por su parte, sostiene que las medidas aplicadas contra su cliente son cuestionables y por eso recurrió nuevamente a la vía del amparo.

Luis de Llano podría enfrentar mayores consecuencias. Foto: Cuartoscuro

Por ahora, el productor salió en libertad después de casi un día detenido. Sin embargo, las obligaciones establecidas en el proceso civil continúan vigentes y el caso con Sasha Sokol todavía tiene asuntos legales pendientes.

La detención de Luis de Llano ocurre después de años de enfrentamiento judicial con la cantante y vuelve a poner el caso en el centro de la atención pública, esta vez por el incumplimiento de las medidas ordenadas por las autoridades.