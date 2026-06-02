Sofía Castro celebra el cumpleaños de su papá, 'El Güero' Castro, con emotivo mensaje

Sofía Castro compartió uno de los momentos más especiales de su vida al celebrar el cumpleaños de su papá, el productor Alberto "El Güero" Castro. La actriz aprovechó la fecha para dedicarle un mensaje lleno de cariño y agradecimiento a través de sus redes sociales, donde también recordó algunos de los momentos que han compartido juntos a lo largo de los años.

La felicitación llamó la atención de sus seguidores debido a la cercanía que actualmente mantienen padre e hija. En los últimos meses ambos han convivido más tiempo gracias a las grabaciones de la telenovela Tierra de Amor y Coraje.

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El mensaje de Sofía Castro para Alberto Castro

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó una fotografía de cuando era apenas una bebé y aparecía junto a Alberto Castro. La imagen estuvo acompañada de unas palabras que reflejan la admiración y el cariño que siente por él.

"¡Feliz vuelta al sol, papito!", escribió Sofía al inicio de su mensaje.

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La actriz también aprovechó la oportunidad para agradecerle por todo lo que ha hecho por ella a lo largo de su vida.

"¡Gracias por tanto y por ser tan hermoso! Eres el mejor papá del mundo y el más cool", expresó. "Que me seas eterno”.

El festejo sorpresa que recibió 'El Güero' Castro

La celebración no se limitó a las redes sociales. Durante una jornada de trabajo en los foros de Tierra de Amor y Coraje, el productor recibió una sorpresa organizada por parte del elenco y del equipo de producción.

Entre aplausos, pasteles y un ambiente de celebración, Alberto Castro pudo disfrutar de un momento especial acompañado por las personas con las que trabaja diariamente. El productor sopló las velas de cumpleaños mientras recibía muestras de cariño por parte de sus colaboradores.

Sofía estuvo presente durante la celebración

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Sofía Castro durante el festejo. La actriz permaneció cerca de su padre durante la celebración y se mostró orgullosa de compartir con él esta etapa profesional.

Gracias a este proyecto, Sofía ha tenido la oportunidad de observar de cerca el trabajo que realiza Alberto Castro detrás de cámaras, una faceta que le ha permitido conocer aún más al productor que ha estado detrás de exitosas telenovelas como Teresa, Corona de Lágrimas, Pasión y Poder y El Maleficio.