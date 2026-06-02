¿Infidelidad? Drake Bell desaparece de Instagram tras publicaciones sobre su relación con Ela Vidal

La mañana de este martes, Drake Bell se convirtió en una de las principales tendencias en redes sociales. El cantante y actor estadounidense, que pasa gran parte de su tiempo en México trabajando en su música, llamó la atención de sus seguidores debido a un cambio drástico en sus cuentas oficiales.

Y es que el perfil de Instagram del artista apareció completamente vacío, sin fotografías ni publicaciones disponibles. Cosa que ocurrió al mismo tiempo que comenzó a circular información sobre una supuesta crisis en su noviazgo con la modelo Ela Vidal.

Drake Bell desaparece de Instagram tras publicaciones sobre su relación con Ela Vidal IG reikdrakester

¿Qué pasó entre Drake Bell y Ela Vidal?

La conversación en internet cobró fuerza tras una publicación de la revista TVNotas, medio que difundió una entrevista con una persona que afirma ser cercana al músico.

De acuerdo con este reporte, el protagonista de la serie Drake y Josh estaría pasando por un momento complicado debido a temas de desconfianza.

La situación ha generado bastantes comentarios en plataformas digitales, sobre todo porque se menciona que la modelo está esperando un bebé. Según las declaraciones publicadas por el medio, el cantante se encontraba muy entusiasmado con la idea de consolidar su vida en pareja.

"Sí, Ela está embarazada. Él se puso feliz, tenía muchos planes de formar una familia de nueva cuenta. Lamentablemente, hace unos días, Drake le cachó mensajes de amor con el empresario Aitor Garcia, dueño de One Life Music y mánager de Aleks Syntek. Así se enteró que ella le había sido infiel", señaló la fuente consultada.

El testimonio añade que este hallazgo afectó el estado anímico del actor, quien prefiere mantener un perfil alejado de los comentarios públicos tras los distintos problemas mediáticos que ha vivido en su carrera.

"Drake no sabe qué hacer, no le gustaría verse involucrado en más escándalos, pero le carcome la duda sobre el bebé. Tendría que esperar a que nazca para que le sea practicada una prueba de ADN", explicó.

Drake Bell desaparece de Instagram tras publicaciones sobre su relación con Ela Vidal IG drakefans.bell

¿Qué ha dicho Drake Bell al respecto?

Hasta el momento, ni Drake Bell ni la modelo Ela Vidal han compartido algún mensaje oficial o comunicado de prensa para dar su versión de los hechos, confirmar un distanciamiento o desmentir lo publicado.

Por su parte, la revista menciona que en un principio la modelo negó cualquier tipo de intercambio de mensajes o falta de lealtad hacia el músico.

La falta de declaraciones directas ha hecho que los usuarios en redes sociales sigan debatiendo sobre el tema, dividiéndose entre quienes apoyan al cantante y quienes piden esperar a que alguno de los dos hable de manera clara en sus canales oficiales.