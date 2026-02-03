Histórico: el príncipe Eduardo es el primer royal en pronunciarse sobre el caso Epstein

Por primera vez desde que el nombre de Jeffrey Epstein volvió a dominar los titulares internacionales, un miembro activo de la familia real británica rompió el silencio.

El protagonista fue el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo y hermano menor del expríncipe Andrés, quien se convirtió en el primer royal en hacer una declaración pública sobre uno de los escándalos más delicados y controvertidos que ha golpeado a la monarquía.

¿Qué dijo el príncipe Eduardo?

El momento ocurrió durante la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái, un foro internacional enfocado en educación, innovación y futuro global, al que Eduardo asistió como parte de su agenda institucional.

El duque de Edimburgo se pronunció durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. Reuters

En medio de un panel dedicado a temas educativos, el duque fue cuestionado por una periodista de CNN sobre la reciente liberación de más de tres millones de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales contra menores.

En un primer intento por reconducir la conversación, el príncipe Eduardo señaló que el público presente no había acudido al evento para escuchar sobre ese asunto. Sin embargo, lejos de evadir completamente la pregunta, decidió responder con una declaración que ha sido interpretada como un punto de quiebre dentro del hermetismo habitual de la Casa Real británica.

Creo que es realmente importante recordar siempre a las víctimas. ¿Y quiénes son las víctimas en todo esto? Hay muchas víctimas”, afirmó el duque de Edimburgo, colocando el foco no en los nombres poderosos implicados, sino en las personas que habrían sufrido los abusos.

Sus declaraciones marcaron un cambio en el silencio habitual de la Casa Real británica. Reuters

Sus palabras resonaron de inmediato en medios internacionales, no solo por el contenido del mensaje, sino por el hecho de que ningún otro miembro de la realeza había hablado de forma directa sobre el caso Epstein desde que este resurgió con fuerza tras la publicación de nuevos archivos oficiales.

¿Quiénes de la realeza están implicados en el caso Epstein?

Hasta ahora, las respuestas habían llegado únicamente a través de comunicados institucionales o declaraciones indirectas del Palacio de Buckingham.

El escándalo volvió a ocupar la agenda mediática luego de que los documentos del DOJ revelaran nuevas comunicaciones entre Epstein y diversas figuras públicas, entre ellas el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, quien fue apartado de la vida pública y despojado de sus títulos reales en 2025 debido a sus vínculos con el financiero.

Eduardo evitó referirse a nombres específicos y centró su mensaje en las víctimas. Grosby

En los archivos también aparecen correos electrónicos que presuntamente involucrarían a Sarah Ferguson, exesposa de Andrés, con comentarios considerados inapropiados.

Aunque Andrés ha negado reiteradamente haber cometido delito alguno y llegó a un acuerdo millonario en 2022 con Virginia Giuffre para cerrar una demanda civil por agresión sexual, su imagen pública quedó profundamente dañada tras una polémica entrevista concedida en 2019, en la que fue criticado por no mostrar empatía hacia las víctimas.

El caso Epstein volvió a la agenda tras la liberación de millones de documentos oficiales. Grosby

¿Qué ha dicho la familia Real sobre el caso Epstein?

En ese contexto, las palabras de Eduardo adquirieron un peso simbólico particular. Su mensaje coincidió con la postura que el Palacio de Buckingham expresó en 2022, cuando señaló que los pensamientos de Sus Majestades estaban con las víctimas y sobrevivientes de cualquier forma de abuso.

No obstante, esta vez no se trató de un comunicado anónimo, sino de una voz directa desde el escenario internacional. El viaje del príncipe Eduardo a los Emiratos Árabes tiene como objetivo promover la educación y apoyar a jóvenes y docentes a través del premio internacional que lleva su nombre.

La postura de Eduardo coincide con mensajes previos del Palacio de Buckingham. Reuters

Sin embargo, su presencia en Dubái quedó inevitablemente marcada por la atención mediática global que rodea al caso Epstein y sus implicaciones políticas, sociales y familiares. Con una sola frase, el duque de Edimburgo abrió una puerta que hasta ahora permanecía cerrada dentro de la realeza británica.

Su declaración no solo rompió un silencio histórico, sino que reorientó el debate hacia el centro más sensible del escándalo: las víctimas. Un gesto que podría marcar el inicio de una nueva etapa en la manera en que la monarquía enfrenta sus crisis más incómodas.

Si quieres saber más detalles del caso Epstein, no te pierdas el siguiente video.