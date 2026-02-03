Kenia Os llevará 'K de Karma' al Palacio de los Deportes: cuándo es la preventa

Kenia Os anunció que presentará su nuevo álbum K de Karma con una listening party en vivo el próximo 19 de marzo en el Palacio de los Deportes. El evento funcionará como un espectáculo con formato de concierto y permitirá que sus seguidores escuchen el disco completo el mismo día de su lanzamiento oficial.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde la artista compartió la fecha, el recinto y los detalles de venta de boletos. La noticia generó una respuesta inmediata entre sus fans, quienes desde hace semanas seguían de cerca las pistas sobre el nuevo proyecto discográfico.

Un lanzamiento en vivo como estrategia principal

De acuerdo con lo explicado por la propia Kenia Os, el listening party de K de Karma no será una reproducción pasiva del álbum, sino una experiencia en vivo en la que interpretará las canciones del disco frente a su público. El formato se asemeja al de un concierto tradicional, pero está pensado como parte central del lanzamiento del material.

La propuesta se enmarca en una estrategia que prioriza la interacción directa con los fans, el estreno simultáneo del álbum y la construcción de expectativa previa en plataformas digitales. Este tipo de eventos se ha vuelto cada vez más común en lanzamientos de alto perfil, pero en el caso de Kenia Os representa uno de los recintos más grandes que ha utilizado para una presentación de este tipo.

Kenia Os en su video musical 'Una y otra vez'

Fecha, preventa y venta general

El evento contará con el siguiente esquema de venta de boletos:

Fecha: 19 de marzo de 2026

19 de marzo de 2026 Sede: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Palacio de los Deportes, Ciudad de México Preventa Banamex: 5 de febrero

5 de febrero Venta general: a partir del 6 de febrero

Los boletos estarán disponibles a través de los canales oficiales de venta y en taquillas del inmueble. Hasta el momento, no se han revelado precios ni posibles paquetes especiales, aunque se espera que esa información se dé a conocer en los próximos días.

Kenia Os estrenó Una y otra vez Especial

K de Karma, un álbum esperado por sus seguidores

K de Karma llega como uno de los lanzamientos más anticipados dentro del pop mexicano en 2026. Aunque Kenia Os ha revelado pocos detalles sobre el concepto completo del disco, el título y la narrativa que ha compartido en redes apuntan a una etapa marcada por reivindicación personal, evolución artística y control creativo.

La cantante ha utilizado fragmentos visuales, adelantos sonoros y mensajes crípticos para construir el universo del álbum, una estrategia que ha mantenido activa la conversación digital en torno al proyecto.

Kenia Os en el video musical Una y otra vez Especial

De creadora digital a figura central del pop

En los últimos años, Kenia Os se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música pop en México, con una carrera que ha transitado de lo digital a los escenarios masivos. Sus giras previas y lanzamientos discográficos la han llevado a presentarse en foros de gran capacidad, así como a acumular millones de reproducciones en plataformas de streaming.