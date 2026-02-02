Filtran videos de Imelda Tuñón en presunta crisis; ¿había problemas graves con Julián Figueroa?

La disputa pública entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia sumó un nuevo episodio luego de que comenzaran a circular videos y versiones que apuntan a una presunta crisis matrimonial entre Tuñón y el fallecido Julián Figueroa, hijo de la actriz.

El material, publicado por el conductor Javier Ceriani, funge como evidencia de un conflicto previo a la muerte de Figueroa, ocurrida en abril de 2023. Hasta ahora, ninguna autoridad ni las personas señaladas han confirmado oficialmente los señalamientos.

Versiones de una supuesta crisis matrimonial

Las especulaciones se intensificaron luego de que, en declaraciones públicas recientes, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, afirmara que Imelda Tuñón y Julián Figueroa atravesaban problemas graves en su relación.

Según Chacón, Tuñón habría iniciado conversaciones con abogados para tramitar un divorcio, argumento que reforzó al señalar que la pareja presuntamente dormía en habitaciones separadas y mantenía una convivencia complicada.

“Lo que sí puedo decir es que ella estuvo promoviendo el divorcio. Buscó un abogado para divorciarse”, declaró Chacón ante medios.

Estas afirmaciones fueron rechazadas por Tuñón, quien difundió mensajes privados y fotografías para sostener que no existía una ruptura definitiva entre ambos.

Audios y fotografías como respuesta pública

En respuesta a las versiones sobre un distanciamiento, Imelda Tuñón compartió una conversación privada sostenida con Julián Figueroa días antes de su fallecimiento. En ella, la cantante expresa preocupación por una “premonición”, a lo que Figueroa responde que se trata de algo falso.

Además, difundió una fotografía tomada meses antes del deceso, en la que ambos aparecen en la habitación que, según ella, compartían.

“Claramente no lo corrí porque le tomé esta foto en nuestro cuarto, cuatro meses antes de que falleciera”, afirmó Tuñón al mostrar la imagen.

La difusión de estos materiales fue presentada por la cantante como una forma de desmentir la narrativa de una separación definitiva.

Julián Figueroa e Imelda Tuñón Especial

Los videos que encendieron la polémica

La controversia escaló cuando, en emisiones recientes del programa Sale el Sol, se habló de la existencia de videos que mostrarían a Imelda Tuñón presuntamente autolesionándose con la intención de acusar a Julián Figueroa de violencia y acelerar un proceso de divorcio.

Durante una transmisión, la periodista Ana María Alvarado señaló que el material sería difundido públicamente.

“Hoy van a salir videos de ella… supuestamente autoflagelándose, lastimándose”, comentó la comunicadora, aclarando que habría que esperar para conocer su contenido completo.

Poco después, el periodista Javier Ceriani difundió en su canal de YouTube dos grabaciones que atribuyó al propio Julián Figueroa.

¿Qué muestran las grabaciones difundidas?

En los videos, cuya fecha y contexto no han sido confirmados, se observa a una mujer que presuntamente sería Imelda Tuñón golpeándose la cabeza contra el suelo, mientras una voz masculina —atribuida a Figueroa— asegura que todo está siendo grabado para demostrar que ella se está lesionando por cuenta propia.

En uno de los fragmentos también se escucha a la mujer amenazar con denunciarlo, mientras le pide que se retire del lugar. Ceriani aseguró que estas imágenes demostrarían una estrategia para acusar a Figueroa de maltrato, aunque dicha interpretación no ha sido validada por ninguna instancia oficial.

Información no confirmada y postura actual

Hasta el momento, Imelda Garza Tuñón no ha confirmado ni desmentido públicamente la autenticidad de los videos ni las versiones que los rodean. Tampoco existe un pronunciamiento legal que respalde o invalide las acusaciones difundidas en medios.