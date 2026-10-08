Ska Fest 2026 cambia del Velódromo Olímpico al Foro Puebla: ¿Qué hacer con tus boletos?

Los organizadores del Ska Fest 2026 anunciaron el traslado oficial del evento al Foro Puebla. El concierto abandonó las instalaciones del Velódromo Olímpico a solo unos días de su realización. El espectáculo mantiene su fecha original para este viernes 9 de octubre en la Ciudad de México.

La legendaria agrupación japonesa Tokyo Ska Paradise Orchestra encabeza el cartel definitivo de esta edición. La banda mexicana Los De Abajo complementa la alineación principal de la noche. Las modificaciones responden a un ajuste logístico que altera el formato masivo inicialmente planeado para el festival.

El Ska Fest 2026 será en el Foro Puebla. Foto de FB: SkaFest

La mudanza transforma la dinámica del show hacia una experiencia más íntima y cercana. El recinto ubicado en la calle Puebla 186, dentro de la colonia Roma Norte, albergará a los miles de fanáticos. Los asistentes disfrutarán de las presentaciones en las nuevas instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc.

La historia de Tokyo Ska Paradise Orchestra en suelo azteca goza de una profunda conexión con el público local. Los músicos nipones convocan multitudes en cada visita a territorio mexicano con su energía inagotable. Esta presentación refrenda el vínculo cultural entre ambas naciones a través de la música y el baile.

Tokyo Ska Paradise Orchestra estará en el Ska Fest 2026. Foto de FB: SkaFest

Los De Abajo celebran también su participación en este cartel internacional de alto calibre. La agrupación capitalina representa uno de los pilares fundamentales del movimiento ska en el país. Su fusión de ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos garantiza una apertura explosiva antes del acto principal.

Validez de accesos y logística operativa

Los boletos adquiridos previamente conservan su total validez para ingresar al Foro Puebla. Los compradores entrarán directamente con sus pases originales al evento del 9 de octubre. La empresa descartó cualquier necesidad de canje o trámite adicional para los portadores de las entradas ya emitidas.

El comité organizador prometió publicar próximamente los horarios oficiales de apertura y presentación. Las redes sociales del evento comunicarán los detalles exactos sobre los accesos al nuevo inmueble. La reestructuración busca garantizar la seguridad y comodidad de los espectadores durante toda la jornada musical.

Los de Abajo también estarán en el Ska Fest 2026. Foto de FB: SkaFest

Este movimiento logístico refleja los desafíos habituales de la industria del entretenimiento en vivo. Las productoras ajustan constantemente sus recintos para empatar la oferta con las condiciones operativas de la capital. La presentación de estas dos potencias del género promete cumplir con las altas expectativas del público capitalino.

Opciones de reembolso para los fans

Los promotores activaron un protocolo de devolución para los usuarios inconformes con el cambio de recinto. Las personas que decidan no asistir al nuevo local solicitarán su dinero por los canales oficiales. El proceso divide la atención operativa entre los portadores de boletos físicos y formatos digitales.

Los dueños de boletos digitales gestionarán el retorno de su dinero directamente con la boletera. El procedimiento exige seguir rigurosamente los pasos publicados en la plataforma electrónica de la empresa vendedora. Los usuarios recibirán el monto correspondiente mediante el método de pago original utilizado durante la compra inicial.

Nueva sede confirmada del Ska Fest 2026. Foto de FB: SkaFest

Los poseedores de boletos físicos tramitarán su reembolso exclusivamente en las taquillas del Velódromo Olímpico. Los administradores recomiendan conservar el pase original en perfectas condiciones hasta finalizar el trámite. Los compradores también resguardarán sus comprobantes de pago y correos de confirmación para evitar cualquier contratiempo legal.

La cartelera musical de la CDMX absorbe esta modificación a escasas horas del inicio del fin de semana. Los seguidores del ska mexicano y japonés preparan sus mejores prendas para abarrotar la nueva locación. El concierto proyecta consolidarse como una celebración memorable y vibrante frente a los ajustes operativos de última hora.