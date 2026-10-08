SUHO, líder de EXO, anuncia fan-con en México: fechas, boletos y dónde se presentará

SUHO de EXO estará en México antes de que termine el 2026, una noticia que seguramente emociona a los fans del K-pop, especialmente a quienes han seguido la carrera del cantante surcoreano desde sus inicios y esperan tener la oportunidad de verlo en vivo.

Durante los últimos años, nuestro país se ha convertido en uno de los destinos que varios artistas de K-pop incluyen en sus giras y presentaciones. Ahora será el turno de uno de los integrantes de EXO.

IG: kimjuncotton

La visita del cantante será especial, ya que no se tratará únicamente de un concierto. El evento tendrá un formato que busca acercar al artista con sus seguidores, quienes podrán disfrutar de su música y de otras actividades preparadas para la ocasión.

¿Cuándo y dónde estará SUHO de EXO en México?

Para cerrar el año, SUHO llegará a la Ciudad de México con dos presentaciones como parte de 2026 KPOP Chronicle Live: SUHO Fan-Con, un evento que reunirá al cantante con sus admiradores mexicanos.

Los shows están programados para los siguientes días:

Martes 22 de diciembre de 2026.

Miércoles 23 de diciembre de 2026.

IG: kimjuncotton

Las dos presentaciones tendrán lugar en La Maraka, un recinto que se encuentra en la calle Mitla 410, esquina con avenida Eugenia, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Algo que hace diferentes a estas presentaciones es que se llevarán a cabo bajo el formato de fan-con, que mezcla un concierto con actividades pensadas para que los artistas puedan convivir de una manera más cercana con sus admiradores.

Entre las experiencias anunciadas se encuentran encuentros con SUHO, acceso a su prueba de sonido y sesiones especiales para despedirse de él, aunque algunas de estas actividades estarán disponibles únicamente para quienes adquieran determinados paquetes.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para SUHO en México?

Con las fechas confirmadas, una de las preguntas que seguramente tienen los fans es cuándo podrán comprar sus entradas para no perderse la visita del integrante de EXO.

La espera será corta, ya que la venta de boletos comenzará el viernes 9 de octubre de 2026 a las 5:00 PM, tiempo de la Ciudad de México.

IG: kimjuncotton

Las entradas estarán disponibles a través de Passline México, plataforma encargada de la venta para las dos presentaciones del cantante surcoreano.

¿Cuánto cuestan los boletos para SUHO de EXO en México?

Los fans que quieran asistir a alguna de las presentaciones de SUHO en CDMX ya pueden conocer cuánto tendrán que pagar, pues se dieron a conocer los precios de las entradas y los paquetes especiales que estarán disponibles.

Los costos van desde los 950 hasta los 6 mil 400 pesos, dependiendo de la zona elegida y de las experiencias adicionales que incluya cada boleto.

Estos son los precios para ver al integrante de EXO en La Maraka:

Pista General: 950 pesos.

Segundo Piso General: mil 200 pesos.

Paquete VIP M&G + Pista General: 3 mil 900 pesos.

Paquete VVIP M&G + Pista General: 6 mil 400 pesos.

¿Qué incluyen los paquetes VIP y VVIP de SUHO?

Una de las opciones más llamativas es el paquete VVIP M&G + Pista General, que cuesta 6 mil 400 pesos y permite a los fans tener un encuentro individual con el cantante.

Este paquete incluye:

Una fotografía individual con SUHO.

Un boleto para Pista General.

Un póster exclusivo autografiado.

Acceso al soundcheck exclusivo del cantante.

Entrada anticipada a La Maraka.

Participación en la sesión Hi-Bye para despedirse de SUHO.

IG: kimjuncotton

Por otra parte, quienes busquen una opción con beneficios similares, pero a un precio menor, podrán adquirir el paquete VIP M&G + Pista General, que tiene un costo de 3 mil 900 pesos.

Los beneficios de esta categoría son:

Meet & Greet con SUHO en grupos de 10 personas.

Un boleto para Pista General.

Un póster exclusivo.

Acceso al soundcheck exclusivo.

Entrada anticipada al recinto, después de los compradores VVIP.

Participación en la sesión Hi-Bye.