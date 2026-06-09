La Tokyo Ska Paradise Orchestra regresa a México en el SkaFest

Si eres de los amantes del ska y de bandas emblemáticas del género, no puedes perderte la nueva edición del SkaFest este 2026.

La veterana banda Tokyo Ska Paradise Orchestra será una de los headliners, junto a Smash Mouth.

La Tokyo Ska Paradise Orchestra es considerada una de las agrupaciones más influyentes e importantes en la historia del ska. Con más de tres décadas de carrera y múltiples giras internacionales, la agrupación japonesa se ha consolidado como una institución que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras.

Por su parte, Smash Mouth, originaria de Estados Unidos y formada en 1994, dará lo mejor a sus fanáticos mexicanos para reafirmar la intención del festival de presentar propuestas internacionales de gran relevancia.

Smash Mouth Cortesía Satus Media

¿Dónde y cuándo será el SkaFest 2026?

Si quieres ser parte del regreso del Skafest 2026, el festival se realizará el 9 de octubre próximo en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, ubicado en la calle Radamés Treviño S/N, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los boletos ya están disponibles a través de Superboletos.

¿Quienes más estarán en el festival?

En esta primera parte de la revelación del cartel del Ska Fest 2026 también se anunciaron las actuaciones de Los de Abajo, quienes celebrarán uno de los discos más representativos de su trayectoria, Latin Ska Force; Almalafa, desde Tijuana, que festejan 30 años de trayectoria; La Resistencia, referente de la escena angelina; ¡FUÁKATA!, desde Miami con el poder del Ska Core, y Timo & Chino, proyecto integrado por músicos cofundadores de dos de las agrupaciones más emblemáticas del ska mexicano: Salón Victoria y Los Victorios, quienes ofrecerán un recorrido por canciones que marcaron varias generaciones del ska nacional.

Además, pronto se anunciarán más artistas que formarán parte del cartel.

Los de Abajo Cuartoscuro

¿Qué es el SkaFest?

El SkaFest se creó en 2015 y con el paso del tiempo se convirtió en un referente para los seguidores del ska en Latinoamérica.

En sus distintas ediciones, ha reunido a figuras de la escena internacional como Less Than Jake, Reel Big Fish, Save Ferris y The Mighty Mighty Bosstones, además de algunos de los máximos exponentes del ska mexicano como La Maldita Vecindad, Inspector y Panteón Rococó.