yer muchos querían ver a The Strokes en el Corona Capital, en su cierre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero antes teníamos que vivir una experiencia cursi y única con The XX.

En punto de las 21:30 horas, la banda británica, integrada por Romy Madley Croft, Oliver Sim y Jamie xx, tomó el escenario p Doritos, que rápidamente quedó abarrotado, incluso en los pasillos que conectaban con los otros escenarios. Desde los primeros acordes de Crystalised, el público se sumó al coro y dejó claro que nadie quería perderse el momento.

“Muchas gracias, México”, expresó Romy, quien se mostró emocionada por regresar a la capital. “Estamos muy felices de estar aquí otra vez, siempre nos la pasamos muy bien cuando venimos… Los amo mucho”, comentó ante los gritos de los asistentes.

La noche también tuvo su lado romántico. Entre las luces, las atmósfera y las melodías de The XX, varias parejas aprovecharon para abrazarse, bailar muy juntitas y protagonizar su propio momento de película. Eso sí, el ambiente también comenzaba a delatar las horas de fiesta con los que ya estaban un poco pasado de copas pero que seguían disfrutando del festival.

La banda recordó que había visitado México a principios de año y celebró tener la oportunidad de cerrar esta etapa en la Ciudad de México. Shelter, Infinity, VCR, por supuesto I Dare You y On Hold fueron parte de las rolas que llevaron al festival, un poco una réplica de lo que vivimos en el Pepsi Center, aunque en diferente acomodo.

Oliver Sim. Daniel Betanzos

“Desde lo más profundo de mi corazón, les agradezco por toda su energía. Este es el último concierto del año y lo han hecho muy especial. No podemos aguantar a volver a verlos, pero con nueva música”, adelantó Romi, antes de despedirse con Intro.

Y la sorpresa fue que ¡ya adelantó el nuevo álbum del grupo!

Lola Young sí vino

Cuando descendió la temperatura en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Lola Young apareció en el escenario Corona a las 20:20 horas.

Entre el público destacaban los gritos de mujeres que coreaban su nombre, mientras otros aprovechaban el suelo para sentarse, comer y disfrutar del concierto de manera más relajada, pero sin perderse los éxitos.

Con One Thing, la británica comenzó a encender la noche. Sus movimientos sexis y actitud sobre el escenario provocaron los primeros gritos, aunque una de las sorpresas de su presentación fue verla cantar desde el backstage y, minutos después, regresar al escenario principal.

Aunque había cancelado su participación en 2025 por motivos de salud, esta vez Lola finalmente pudo encontrarse con el público mexicano.

Lola young Daniel Betanzos

De hecho, aseguró que era su primera visita al país y no dejó pasar ninguna oportunidad para demostrar su cariño: entre canción y canción soltó un “te amo, México”, mientras confesó que sólo hablaba “poquito español”.

Los fans respondían con gritos cada vez que hacía una pausa y ella, encantada, les devolvía el entusiasmo con un “ustedes son muy lindos”. Incluso habló del frío capitalino, que dijo disfrutar porque estaba acostumbrada a temperaturas similares en su país. Así que, pese al clima, prometía ser una buena noche.

El momento más esperado llegó con Messy, tema que desató los aplausos y puso a cantar a los asistentes. Con él cerró su participación, tras confesar que estaba triste, pero también feliz de finalmente estar en México. Una deuda pendiente que, esta vez, sí saldó.